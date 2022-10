OnePlus Nord Watch oficjalnie na rynku! Miesiąc pracy na baterii!

OnePlus Nord Watch został oficjalnie zaprezentowany. Urządzenie wearable chińskiego producenta zostało wyposażone w duży i jasny ekran oraz niezwykle pojemną baterię, która ma wytrzymać nawet miesiąc bez ładowania!

OnePlus Nord Watch oficjalnie trafił na rynek. To ciekawy smartwatch!

Chiński producent postanowił powiększyć swoje portfolio, jeśli chodzi o urządzenia typu wearables. OnePlus Nord Watch to urządzenie, które ma przyciągnąć użytkownika przede wszystkim długim czasem pracy na pojedynczym ładowaniu! Bateria w smartwatchu ma 230 mAh i jest w w stanie wytrzymać nawet 30 dni bez ładowania. Zanim jednak pomyślicie, że to niemożliwe, to mowa tutaj o trybie niskiego zużycia energii. W przypadku normalnego użytkowania jest to 10 dni, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem!

Zegarek Nord Watch od OnePlus trafił do sprzedaży.

OnePlus Nord Watch został wyposażony w prostokątny wyświetlacz AMOLED, którego przekątna to 1,78-cala, a rozdzielczość 368 x 448 pikseli przy częstotliwości odświeżania na poziomie 60 Hz. Urządzenie nie posiada GPS, więc śledzenie trasy biegu czy przejażdżki rowerowej będzie możliwe jedynie, kiedy będziemy mieli przy sobie smartfon. Na pokładzie znajdziemy Bluetooth 5.2 i wiele trybów sportowych.

Tani, smukły i bardzo ciekawy zegarek. Czy trafi do Polski?

Zegarek OnePlus Nord Watch swoim wyglądem bardzo przypomina Apple Watch, co oznacza, że jest bardzo smukły. Model ten skierowany jest zarówno do kobiet, jak i mężczyzn, nie doświadczymy męskiej i żeńskiej wersji. Korpus wykonano ze stopu cynku i tworzywa sztucznego, a pasek z silikonu. Producent dał tutaj funkcję śledzenia cyklu miesiączkowego, czujnik tętna, śledzenie snu czy monitor SpO2. Na pokładzie znajdziemy akcelerometr, który wykrywa ćwiczenia (trybów sportowych jest aż 105). Zegarek posiada certyfikat ochrony przed wodą i kurzem IP68.

Model zegarka trafił już do sprzedaży w Indiach, a jego cena w wersji kolorystycznej Midnight Black to 4 999 INR (ok. 300 złotych). Nominalnie OnePlus Nord Watch ma kosztować 6 999 INR (ok. 420 złotych), jednak nie wiadomo, od kiedy ta cena będzie obowiązywać. W planach jest również wypuszczenie wersji Deep Blue – premiera również jest nie znana. Niewiadomych związanych z zegarkiem jest dużo, ponieważ nie ma też informacji, czy trafi on w ogóle na rynek europejski, w tym do Polski.

Źródło: OnePlus