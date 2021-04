Oppo K9 5G bez tajemnic. Poznaliśmy specyfikację smartfona

Oppo K9 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Nadchodzący model producenta będzie miał swoją premierę 6 maja, a już teraz znamy jego oficjalną specyfikację. Co zatem będzie oferował?

Informacje na temat modelu regularnie pojawiały się w sieci

Wydawałoby się, że Oppo K9 5G to smartfon, którego premiera jest dawno za nami. Wszystko to z powodu przecieku informacji, które co chwila pojawiały się w sieci. Wieści na temat smartfona potwierdziły, że będzie on posiadał baterię o pojemności 4300 mAh, która będzie wspierać standard ładowania Flash Charge 65W. Oznacza to, że za pomocą adaptera znajdującego się w zestawie baterię naładujemy w 35 minut!

Dodatkowo K9 5G będzie posiadał aparat główny, którego rozdzielczość będzie wynosić 64 Mpix. Najnowsze informacje mówią, że Oppo postanowiło oprzeć nowy model na układzie Qualcomm Snapdragon 768G. Smartfon będzie dostępny w dwóch konfiguracjach – 8 GB RAM/ 128 GB lub 256. Telefon będzie oferowany w wersji czarnej i niebieskiej gradient.

Co jeszcze wiemy na temat Oppo K9 5G?

Smartfon będzie wyposażony w 6,43-calowy wyświetlacz OLED, który wyprodukowany został przez Samsunga. Częstotliwość odświeżania tego panelu będzie wynosić 90 Hz, a próbkowanie 180 Hz. Co to oznacza? Wyświetlacz w Oppo K9 5G będzie oferował niesamowicie szybką reakcję na dotyk. Pod ekranem producent postanowił umieścić skaner linii papilarnych szóstej generacji. Warto przypomnieć, że to właśnie Oppo było pierwszym producentem, które umieściło czytnik właśnie pod wyświetlaczem.

W kwestii aparatów K9 5G będzie również będzie prezentować się dobrze. Oprócz wcześniej wspomnianego aparatu głównego z obiektywem 65 Mpix, na wyposażeniu znajdzie się obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix oraz sensor głębi 2 Mpix.

Premiera smartfona Oppo K9 5G odbędzie się 6 maja i wtedy będzie on dostępny w Chinach. Liczymy na to, że model krótko potem pojawi się na rynku europejskim.