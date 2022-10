Pako Lorente i Jan Błachowicz szukają ambasadorów marki. Może to Ty?

W zeszłym roku marka Pako Lorente i Jan Błachowicz rozpoczęli współpracę, która zaowocowała stworzeniem propozycji modowych. Stylizacje te rozkochały w sobie miłośników współczesnego, męskiego stylu, którzy stawiają na swoich. Dlatego też firma i mistrz UFC w wadze półciężkiej poszukują właśnie takich osób, którzy staną się ambasadorami marki. Może wśród nich będziesz właśnie Ty?

Pako Lorente i Jan Błachowicz ogłaszają konkurs na ambasadora marki

Pako Lorente i ambasador maki, Jan Błachowicz ogłosili konkurs, w którym szukają oni wyjątkowych osobowości wyróżniających się aparycją, stylem i pasją. W konkursie udział może wziąć dosłownie każdy. Zwycięzcy nie tylko dołączą do Klubu Kultur marki, ale również otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 złotych.

Konkurs potrwa od 6 października do 6 listopada.

To jednak nie wszystko, ponieważ osoby, które wygrają w konkursie marki, oprócz dołączenia do wyżej wspomnianego klubu i nagrody pieniężnej otrzymają odświeżenie swojej szafy oraz wezmą udział w dedykowanej sesji zdjęciowej. Główną nagrodą jest jednak wizerunek marki i Klubu Kultur oraz tworzenie z Błachowiczem nowej kultury męskiego stylu!

Twarzą możesz zostać i Ty! Wystarczy się zgłosić!

Nowy projekt marki i mistrza UFC w wadze półciężkiej startuje 6 października. Przez cały miesiąc, bo do 6 listopada każda osoba będzie mogła zgłosić swoją kandydaturę. Po dokładnym sprawdzeniu wszystkich kandydatów jury ogłosi dziesięciu zwycięzców, którzy zostaną określeni mianem ambasadorów marki.

Może Ty zostaniesz ambasadorem marki i dołączysz do Jana Błachowicza?

Zgłoszenia do konkursu można wysyłać za pomocą formularza znajdującego się na stronie Pako Lorente. W zgłoszeniu trzeba uzasadnić, dlaczego to właśnie Ty jesteś osobą, która powinna dołączyć do tego elitarnego grona ambasadorów marki lub publikując na swoim Instagramie post ze swoją fotografią. Trzeba jednak pamiętać o oznaczeniu marki @pakolorente_com oraz dodaniu hashtagów #KlubKultur i #PakoLorente. Zdjęcia umieszczane w serwisie mają odzwierciedlać styl i osobowość kandydata. W opisie postu należy również umieścić odpowiedź na pytanie konkursowe – dlaczego to właśnie Ty powinieneś dołączyć do Klubu Kultur i tworzyć z Janem Błachowiczem nową kulturę męskiego stylu!

Poszukujemy silnych, ciekawych osób, które idealnie odzwierciedlą ducha marki. Mężczyzn wyróżniających się osobowością, którzy nie boją się stawiać na swoim i wyznaczać nowych trendów w świecie mody. Jako pierwszy przedstawiciel Klubu Kultur Pako Lorente stworzę drużynę składającą się z prawdziwych mistrzów. Nie mogę się doczekać! komentuje Błachowicz, ambasador marki.

Źródło: opr. wł./info prasowe