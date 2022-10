Ciepła kurtka i bluza wojskowa, wygodne obuwie outdoorowe oraz bielizna termoaktywna to podstawa – sprawdź, jakie ubrania na jesień polecają specjaliści sklepu Specshop.pl! Początek okresu jesiennego to czas, w którym powoli zaczynamy wymieniać dotychczas noszone ubrania. Letnie wędrują na dno szafy, a ich miejsce zajmują grubsze i cieplejsze. Jest to świetny moment na uzupełnienie ewentualnych braków w odzieży. Niezależnie od tego, czy chcesz ją nosić na co dzień, czy np. w czasie pieszych wędrówek, powinieneś zaopatrzyć się w dobrej jakości, outdoorowe produkty odzieżowe.

Odzież outdoorowa do zadań specjalnych

Aby cieszyć się wysokim komfortem termicznym jesienią, musisz oczywiście korzystać z dobrej jakości odzieży wierzchniej, popularnie określanej dziś mianem outdoorowej. Jednak spełni ona swoje zadanie tylko wtedy, gdy pod kurtką, bluzą wojskową i spodniami znajdzie się odpowiednia bielizna, najlepiej termoaktywna. Jeśli zastanawiasz się, jaką kupić, godne polecenia są m.in. produkty marki Brubeck. Firma ta wykonuje je w dużej mierze metodą bezszwową z innowacyjnego materiału Active Wool. To połączenie wełny merynosa z mikro włóknami syntetycznymi, dzięki któremu ubrania:

cechuje wytrzymałość oraz elastyczność – idealnie dopasowują się do sylwetki i dobrze przylegają do ciała,

bardzo szybko schną,

doskonale odprowadzają wilgoć oraz pot, a przy tym gwarantują wysoki komfort termiczny nawet w chłodne dni.

W asortymencie tego producenta znajdziesz całą niezbędną bieliznę na jesień, w tym m.in. bokserki, legginsy i koszulki. Pamiętaj jeszcze o porządnych skarpetach do obuwia outdoorowego, które także powinny być termoaktywne. Zaopatrzony we wszystkie te rzeczy możesz już przejść do kompletowania odzieży wierzchniej, a więc m.in. bluz oraz kurtek jesiennych.

Odzież i obuwie outdoorowe idealne na jesień 2022/23

Bluzy, które gwarantują ciepło

Okres jesienny to czas, w którym chłodniejsze dni często przeplatają się z tymi jeszcze w miarę ciepłymi. Nierzadko więc będziesz zrzucać z siebie kurtkę, zostając jedynie w bluzie, która z tego powodu stanowi podstawę odzieży outdoorowej na jesień. Jaką wybrać? Zdecydowanie polecamy modele wojskowe!

Pomijając to, że ubrania w stylu militarnym są od kilku sezonów w modzie, tak ich najważniejszą zaletą jest wytrzymałość. Precyzyjnie szyte z dobrej jakości materiałów cechują się ponadprzeciętną odpornością na uszkodzenia. Są także przewiewne i jednocześnie ciepłe, idealne na okres jesienny. Do tego bluza wojskowa jest:

funkcjonalna dzięki licznym kieszonkom,

wzmocniona w newralgicznych punktach, w tym przede wszystkim na łokciach,

często wyposażona w praktyczny kołnierz ze stójką.

Jeśli chcesz kupić dobrej klasy odzież tego typu, dobrym wyborem będą produkty marki Helikon.

Zależy Ci na komforcie termicznym? Postaw na odpowiednią kurtkę

Czas teraz zająć się ubraniem zakładanym na bluzę – jaka kurtka na jesień jest najlepsza? Odzież outdoorowa powinna być przede wszystkim wiatroszczelna oraz wykonana z wodoodpornego materiału. Oprócz tego zwróć uwagę na praktyczne dodatki, z których najważniejsze to:

kaptur,

regulowane mankiety oraz ściągacze w dolnej części ubrania,

kieszonki, w których schowasz różne drobiazgi.

W przypadku kurtek również godne polecenia są modele wojskowe, a tych wiele znajdziesz w ofercie wspomnianego już producenta Helikon.

Obuwie, dzięki któremu jesień będzie niestraszna

Dopełnienie powyższego zestawu odzieży na jesień stanowi oczywiście obuwie outdoorowe. Jest szczególnie ważne, gdy chcesz używać go podczas pieszych wędrówek np. po górach. Jakie sprawdzi się najlepiej? Przede wszystkim takie, które jest wygodne i ciepłe, antypoślizgowe, a do tego solidne oraz nieprzemakalne. Wiele ciekawych modeli butów, w tym wojskowych, które mają powyższe cechy, znajdziesz w ofercie marki Merrell.

Odzież i obuwie outdoorowe idealne na jesień 2022/23

Odzież i obuwie outdoorowe – dobry wybór również na co dzień

Pamiętaj, że wszystkie opisane wyżej elementy odzieży outdoorowej doskonale sprawdzają się nie tylko w turystyce. Wysokiej jakości bieliznę, bluzy, kurtki i obuwie, w tym wojskowe, możesz także nosić na co dzień, np. do pracy. Mając takie rzeczy, będziesz doskonale przygotowany na każde warunki pogodowe – jesień potrafi zaskakiwać!

Dobra jakość w dobrej cenie

Planując zakup odzieży outdoorowej, najlepiej korzystaj z ofert sprawdzonych sklepów, takich jak np. Specshop.pl. Znajdziesz w nich wyłącznie ubrania dobrej jakości i to nierzadko w bardzo atrakcyjnych cenach. Kupisz tam obuwie, kurtki, bluzy i wiele innych produktów odzieżowych, dzięki którym będziesz mógł w pełni cieszyć się jesienią na świeżym powietrzu!

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii moda męska.