Philips 439P – zakrzywiony monitor LCD SuperWide

Philips 439P to monitor, który zastąpi układy dwóch wyświetlaczy ustawionych obok siebie. Ta 43-calowa jednostka o zakrzywionym wyświetlaczu charakteryzuje się rozdzielczością 3840 x 1200 i superszerokim współczynnikiem proporcji 32:10. Ogromny rozmiar i szerokość tego ekranu umożliwiają jego użytkownikom bardzo wygodną pracę na kilku oknach jednocześnie. Co jeszcze oferuje nam ten model? Zapraszam do lektury.

Praca to przyjemność

W monitorze Philips 439P najbardziej zwraca na siebie uwagę oczywiście 43,4″ matryca VA LCD w formacie 32:10 o rozdzielczości 3840 x 1200 przy 100 Hz odświeżaniu. Charakteryzuje się ona również czasem reakcji na poziomie 4 ms, jasnością 450 cd/m², współczynnikiem kontrastu 3000:1 oraz 1,07 miliardami kolorów wyświetlacza. Monitor został zaprojektowany z myślą o zastąpieniu zestawów złożonych z kilku monitorów i zapewnieniu niezwykle szerokiego obrazu. To tak, jakby mieć na biurku ustawione dwa monitory 16:10. Monitor SuperWide dorównuje obszarem wyświetlania dwóm monitorom bez konieczności konfigurowania skomplikowanych ustawień.

Ekran Philips 439P trzyma ramię, które umożliwia regulację wysokości 130 mm, obracanie w poziomie -20/20 stopni oraz pochylenie -5/30 stopni. Podstawa jest solidnie zbudowana i mimo wysokiej wagi samego ekranu (10,34 kg) bardzo stabilnie utrzymuje cały monitor. Niestety, jest ona dość daleko wyciągnięta do przodu, co może przeszkadzać przy wygodnym ustawieniu klawiatury przed monitorem.

Na spodzie Philips 439P znajdziemy złącza DisplayPort 1.4 x 2, HDMI 2.0 b oraz USB-C 3.2 1. generacji x 2. To nimi podłączymy monitor do komputera lub laptopa. Ale to nie wszystko! Obok złącz sygnałowych znajdziemy również złącze RJ45 Ethernet LAN oraz gniazdo słuchawkowe. Warto o nim pamiętać, bo do pełni wrażeń na przykład z oglądania filmów musimy jednak zapewnić sobie inne źródło dźwięku. Dwa wbudowane głośniki o mocy 5 W raczej nie będą satysfakcjonujące.

Pełną specyfikację można znaleźć tutaj.

Co wyróżnia Philips 439P?

Odpowiedź na to pytanie jest następująca i znana nam już z testów poprzednich szerokich monitorów od firmy Philips: obecność przełącznika KVM. Dzięki zintegrowanemu przełącznikowi KVM MultiClient możesz korzystać z dwóch komputerów przy użyciu jednego zestawu z monitorem, klawiaturą i myszą (które do Philips 439P podepniemy przez zintegrowany HUB USB). Wygodny przycisk pozwala szybko przełączać się między źródłami. Przydaje się w przypadku konfiguracji, która wymaga podwójnej mocy obliczeniowej dwóch komputerów lub współdzielenia jednego dużego monitora między dwoma komputerami. Co więcej, funkcja MultiView pozwala na jednoczesne wyświetlanie obrazu pochodzącego nawet z czterech różnych źródeł.

Fajnym dodatkiem w Philips 439P jest innowacyjna i bezpieczna kamera internetowa. Wysuwa się, gdy jest potrzebna, i bezpiecznie wsuwa się z powrotem do monitora, gdy się jej nie używa. Kamera internetowa jest również wyposażona w zaawansowane czujniki do rozpoznawania twarzy Windows Hello™, które w wygodny sposób logują do urządzeń z systemem Windows 10.

Wielką zaletą monitora Philips 439P jest wbudowana stacja dokująca USB-C z funkcją ładowania (do 90 W). Tę cechę docenią z pewnością posiadacze laptopów. Podpinając monitor do naszego notebooka używając portu USB-C zyskamy dostęp do dodatkowych złącz USB oraz gniazda Ethernet, które jest coraz rzadziej spotykane w przenośnych urządzeniach, a jednocześnie zasilmy lub naładujemy notebooka.

Warto również zaznaczyć obecność kilku technologii. Flicker-free – zapewnia mniejsze zmęczenie wzroku). Tryb LowBlue – umożliwia pracę zdrowszą dla oczu.

Philips 439P – dla kogo to monitor?

Jeżeli:

Jeżeli szukasz monitora do pracy

Zależy Ci na dużym obszarze roboczym i topowej specyfikacji

Potrzebujesz 1,07 miliarda kolorów wyświetlacza

Masz zewnętrzne głośniki lub korzystasz z słuchawek

To Philips 439P będzie monitorem dla ciebie!