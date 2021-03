Piotr Żyła będzie nauczał jak zachować się na drodze. Wspólnie z Xblitz

Popularny „Wiewiór” – Piotr Żyła to postać znana i lubiana w naszym kraju (i nie tylko). Utytuowany skoczek narciarski, Mistrz Świata w skokach narciarskich rozpoczął współpracę z marką Xblitz. Co prawda sezon cały czas trwa, jednak Piotrkowi nie przeszkadza to w prowadzeniu dodatkowych biznesów. Mam na myśli to, że Żyła został ambasadorem wideorejestratorów polskiej marki. Teraz będzie nas nauczał jak być odpowiedzialnym na drodze.

Piotr Żyła rozpoczyna współpracę z Xblitz

Xblitz jest polską marką akcesoriów elektronicznych. Dużą popularnością wśród klientów cieszą się wideorejestratory. Nie oszukujmy się – kamery samochodowe pozwalają nam udowodnić niewinność podczas kolizji, nagrają kierowcę, który na parkingu przerysuje zderzak naszego auta. Krótko mówiąc – warto mieć wideorejestrator w swoim samochodzie. Piotr Żyła został właśnie ambasadorem marki Xblitz i będzie podpowiadał nam jak zachować się na drodze.

„Na skoczni latam wysoko, na drodze odpowiedzialnie. Nie warto denerwować się za kółkiem, że ktoś w ciebie wjedzie, zarysuje ci zderzak czy narobi innych szkód, a potem się wywinie. Kamera samochodowa to podstawa spokojnej głowy.” – sugeruje Piotr Żyła

No nie wiem czy nie denerwowałbym się, gdyby ktoś wjechał we mnie na drodze Piotr. Co prawda może i miałbym na nagraniu sprawdzę, ale kłopotów i stresu przy okazji może pojawić się sporo. Masz jednak rację, produkty marki Xblitz cechuje wysoka jakość wykonania i nowoczesna technologia. Nagrania, jakie oferują kamery faktycznie są dokładne. Nie tak dawno przedstawiałem model Park View 2. Jakość wideo możecie zobaczyć poniżej, a pełna recenzja dostępna jest po kliknięciu w ten link.

Na skoczni wysoko, na drodze odpowiedzialnie

Piotrek informuje, że został twarzą marki Xblitz, ponieważ jest fanem motoryzacji. Sugeruje, że nie może doczekać się pierwszych nagrać z trasy. Byle tych negatywnych było jak najmniej Panie Żyła!

8 Wynik

„Xblitz to marka godna zaufania, bo przecież od lat jest na rynku i ludzie do nich wracają po nowe gadżety do samochodu. Już się nie mogę doczekać pierwszych nagrań z trasy!” – śmieje się Piotr Żyła.

Co na to przedstawiciele polskiej firmy? „Wybór Piotrka Żyły był dla nas oczywisty – lubiany za szczerość i naturalność, doskonały sportowiec, duch walki. Choć na co dzień obracamy się w zupełnie innych branżach, to łączą nas wspólne wartości – dążenie do celu i doskonałości, a także miłość do motoryzacji i nowinek technologicznych – mówi Marcin Trojan General Director marki Xblitz. Piotr Żyła daje radość swoim kibicom i jest dumą polskiego sportu, tak marka Xblitz dba o zadowolenie swoich klientów i ich bezpieczeństwo na drogach.”

Fot.: Piotr Żyła – profil na Facebook.