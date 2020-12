Xblitz Park View 2 – kamera samochodowa w lusterku

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest posiadanie dowodów podczas kolizji. W takim przypadku pomoże wideorejestrator. Xblitz Park View 2 to kamera samochodowa w lusterku. Mało tego! Posiada drugi obiektyw, który montujemy na klapie bagażnika. Dzięki temu nagrywamy obraz za nami, a przy okazji uzyskujemy kamerę cofania.

Każdego dnia na świecie dochodzi do wielu kolizji i wypadków. Niestety, w wielu sytuacjach bardzo ciężko udowodnić niewinność. Dzięki nagraniu, które wygeneruje wideorejestrator możemy być pewni tego, że policjant uzna naszą rację. Ewentualnie materiałem wideo pomożemy komuś innemu. Rzecz jasna tego typu urządzenie może pomóc w wielu innych sytuacjach, jak choćby nagranie wandala, który zniszczył nasze auto, dowiemy się kto na parkingu spowodował szkodę i tak dalej, i tak dalej. Xblitz Park View 2 to kamera samochodowa w lusterku. Sprawdźmy, co oferuje ten model, jakie posiada zalety i wady.

Zawartość opakowania

Zacznijmy od tego, co znajduje się w opakowaniu. Trzeba przyznać, w tym przypadku producent naprawdę mocno się postarał. Znajdziemy w nim przede wszystkim wideorejestrator. Oprócz Park View 2 umieszczono również kamerę wsteczną oraz przewód łączący obiektyw z urządzeniem. Jest również czytnik kart pamięci, ładowarka, przewód USB, instrukcja, ściereczka i gumki mocujące. Jak widać, jest naprawdę bogato.

Xblitz Park View 2 – wygląd zewnętrzny

Już na pierwszy rzut oka widać, że kamera samochodowa w lusterku jest bardzo elegancka. Wąskie ramki, fajny design – urządzenie może się podobać. Na froncie widzimy przede wszystkim lusterko, w które wkomponowano wyświetlacz o przekątnej 7-cali. Kiedy ekran jest wyłączony, tak naprawdę nie widać tego, że jest on umieszczony w lusterku. Dlatego też nie powinniśmy odczuwać dyskomfortu podczas jego używania. Oczywiście warto zauważyć, że ekran jest dotykowy, dlatego też obsługa menu jest bardzo łatwa. Tak, wiem – będziemy ciągle widzieli odciski naszych palców. No niekoniecznie, ponieważ jak już wcześniej zauważyłem, producent umieścił w zestawie ściereczkę. Dodatkowo, tak naprawdę po pierwszej konfiguracji nie będziemy zmuszeni do częstego “klikania” na poszczególne opcje menu.

Z tyłu widzimy przede wszystkim obiektyw, który jest ruchomy. Możemy dostosować go do naszych potrzeb. Jest tam również głośnik oraz przycisk reset. Warto zauważyć, że na tylnej części Xblitz Park View 2 umieszczono ochronę naszego fabrycznego lusterka. Nie musimy więc obawiać się o przypadkowe porysowanie lustra podczas montażu.

Na górze umieszczono gniazdo zasilania mini USB, port AVIN do którego podłączamy drugi obiektyw, a także slot na kartę microSD. Warto zauważyć, że nośnik może posiadać pojemność nie przekraczającą 32 GB. Na dole natomiast umieszczono przycisk uruchamiający urządzenie, bądź wyłączający ekran.

Funkcjonalność

Zacznijmy od tego, że mamy zapis obrazu z przodu, jak i z tyłu, co jest niezwykle przydatne. Przednia kamera umieszczona w lusterku nagrywa obraz w rozdzielczości Full HD. Z kolei tylna, która jest też kamerą cofania oferuje rozdzielczość na poziomie 640 x 480 pikseli. Dużym atutem jest szeroki kąt widzenia, który wynosi 140 stopni. Możemy być pewni, że nagramy każdy szczegół. Oczywiście w dostosowaniu obszaru, który chcemy rejestrować pomoże to, że obiektyw jest ruchomy. Rzecz jasna, kamera samochodowa w lusterku Xblitz View 2 wyposażona jest w funkcję loop-recording, która nagrywa obraz w trybie ciągłym, czyli zapisuje go w pętli. Krótko mówiąc – starsze pliki nadpisywane są nowymi, a my nie musimy martwić się o to, że na przykład zabrakło nagle miejsca na karcie pamięci.

7.5 Wynik

Model ten wyposażono również w detekcję ruchu, która każdorazowo nagrywa materiał wideo jeśli wykryje ruch przed naszym autem. Dzięki temu dowiemy się kto podchodził do samochodu, bądź wyrządził szkodę parkingową.







Oprogramowanie kamery oraz widok podglądu podczas pracy (prawy górny róg uruchomiony drugi obiektyw).

Kamera samochodowa w lusterku Xblitz Park View 2 – test

Montaż kamery jest banalny. Wideorejestrator umieszczamy na lusterku za pomocą dwóch gumowych opasek. Całość “trzyma się” stabilnie, nie musimy martwić się o jakieś wibracje podczas jazdy, gdyż takowe nie występowały. Przynajmniej podczas testów. Konfiguracja jest również bardzo łatwa, bowiem oprogramowanie dostępne jest w języku polskim. Wybieramy rozdzielczość nagrywania, aktywujemy np. tryb parkingowy, podłączamy dodatkowy obiektyw i… to wszystko. Od tej chwili możemy nagrywać poczynania nasze i innych kierowców. No właśnie, jaka jest jakość nagrań oraz zdjęć? Możecie zobaczyć je poniżej.