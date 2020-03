Playstation 5 vs. Xbox Series X – która mocniejsza?

Rynek konsolowy od zawsze rządził się własnymi prawami. Nowy sprzęt nie ukazuje się co rok czy półtora, ale co parę lat. A tak się właśnie składa, że od premiery aktualnej generacji konsol, zarówno od Sony, jak i od Microsoftu, minęło już niespełna 7 lat. W technologicznym świecie jest to bardzo długo i czas właśnie wymusza na producentach prężne działania. Po prezentacjach specyfikacji obydwu konsol – Playstation 5 oraz Xbox Series X, stwierdzić można, iż obydwaj producenci nie próżnowali przez tyle miesięcy i już niedługo wypuszczą na rynek sprzęt, który będzie cieszyć swoich użytkowników kolejnych kilka lat. Co więc zawierać będą w sobie obydwie konsole i jak przeniesie się to na realną wydajność? Zapraszam do lektury!

Playstation 5 vs. Xbox Series X – specyfikacja obydwu konsol

Procesor

Omawianie specyfikacji zacznę od serca każdego komputera czy konsoli, czyli procesora. W przypadku Playstation 5 będzie to jednostka dostarczona japońskiemu producentowi przez AMD. Pochodzić będzie on z rodziny Zen2. Wyposażony będzie w 8 rdzeni taktowanych zegarem 3,5 GHz. Ten w Xbox Series X nie różni się wiele. Pochodzić będzie od tego samego producenta i z tej samej rodziny. Jedyną cechą, która go wyróżnia, jest wyższe taktowanie – od 3,6 do 3,8 GHz. Wychodzi więc na to, że w kwestii mocy procesora, prym wiedzie sprzęt od Microsoftu. Trzeba jednak mieć na uwadze, w którym sprzęcie dany producent lepiej zaprojektuje układ chłodzenia.

Karta graficzna

Dalej, przejdziemy do omówienia układu graficznego. I tutaj jest to także układ dostarczony przez AMD – w Playstation 5 będzie to RDNA 2 o wydajności 10,28 teraflopa, oferować będzie 36 CU (Compute Units) oraz taktowanie na poziomie 2,23 GHz. Pamięć, jaką dysponować będą układy graficzne obydwu nadchodzących konsol, to 16GB GDDR6. W przypadku Playstation będzie ona miała 256bit, w Xboksie – 320bit. Nowy Xbox posiadać będzie ten sam układ, lecz zaoferuje on 12 teraflopów, 52 CU oraz taktowanie 1,825 GHz. Oznacza to zatem, że i na tym polu, póki co, wygrywa Xbox Series X.

Dysk, pamięć RAM

Jednymi z rewolucyjnych elementów specyfikacji obydwu nadchodzących konsol są dyski. Z tego, co dowiedzieliśmy się z deklaracji producentów, wynika iż stare HDD zostaną zmienione przez dużo szybsze nośniki SSD. W przypadku PS5 będzie to dysk NVMe o pojemności 825 GB oraz 5,5 GB/s odczytu. Przełomową kwestią ma być tutaj możliwość zwiększenia ilości miejsca poprzez zwykły dysk M.2 NVMe, który rzekomo będziemy mogli swobodnie dołożyć. W przypadku Xbox Series X dysk ma być także oparty na konstrukcji NVMe i mieć pojemność 1 TB oraz przepustowość 2,4 GB/s. Tutaj rozwinąć go będzie można za pomocą dedykowanego przez producenta nośnika.

Jeśli chodzi o pamięć RAM, to zarząd Sony zdecydował się nie ujawniać zbyt wielu informacji na jej temat. Wiemy tylko, że będzie miała przepustowość 448GB/s i tyle. Microsoft jednak uchylił rąbka tajemnicy i ujawnił, że łączna pojemność pamięci RAM w Xbox Series X wynosić będzie 16GB. 10GB o przepustowości 560GB/s oraz 6GB z przepustowością 336GB/s. Tutaj więc nie możemy jednoznacznie określić, która z konsol wiedzie prym w tej kwestii.

Kto więc wygrywa?

Analizując poszczególne elementy specyfikacji zarówno PS5, jak i Xbox Series X, nasuwa się kilka wniosków. Jednym z nich jest fakt, iż w kluczowych kwestiach – procesorze oraz GPU, które mają największy wpływ na ogólną wydajność sprzętu, triumfuje konsola od Microsoftu. Ilość jej pamięci RAM oraz jej specyfikacja także nie pozostawiają wiele do życzenia. W przypadku PS5 nie znamy jeszcze dokładnej specyfikacji pamięci, więc tutaj osąd odłożę na kiedy indziej. Dziecko Sony wygrywa jednak w kwestii dysku – mimo, iż ma ciut mniejszą pojemność, tak jego szybkość raczej rekompensuje ten brak. Dodatkowo, prawdopodobna możliwość dołożenia własnego dysku SSD M.2 daje wielkie nadzieje. Jak jednak będzie? Tego dowiemy się z kolejnych informacji dostarczanych przez producentów lub nawet dopiero przy premierze.