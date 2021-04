PlayStation udostępnia grę Horizon Zero Dawn zupełnie za darmo!

Jeśli jesteście posiadaczami konsol PlayStation, to Sony przygotowało dla was świetną promocję! Właściciele konsol PS4 i PS5 zupełnie za darmo mogą zagrać w kompletną edycję świetnej gry Horizon Zero Dawn. Jeśli jeszcze nie graliście, to koniecznie to zróbcie! Jest do tego świetna okazja!

Horizon Zero Dawn Complete Edition całkowicie darmowe

Horizon Zero Dawn to gra kompletna, która zachwyca świetną fabułą i przede wszystkim oprawą graficzną, nawet na starej generacji konsol. PlayStation postanowiło zaskoczyć fanów marki i w ramach akcji Play At Home 2021 udostępniło kompletną edycję tego ekskluzywnego na konsol Sony tytułu.

Akcja Play at Home 20212 ma zachęcić graczy do pozostania w domu i umilenia sobie czasu przechodząc kolejne gry. Do tej pory do dyspozycji graczy oddano 10 gier, jednak finał akcji okazał się grubszy niż się tego spodziewano. Ostatnią grą jaką Sony udostępniło w tej edycji jest Horizon Zero Dawn Complete Edition. Grę mogą pobrać posiadacze konsol Play Station 4 i 5.

Jeden z najlepszych tytułów ostatnich lat jest dostępny zupełnie za darmo w ramach akcji Play at Home!

Świetna okazja do zagrania w jedną z najlepszych gier ostatnich lat

Bez wątpienia gra Horizon Zero Dawn to jeden z najlepszych tytułów ostatnich lat. Jeśli nie mieliście okazji zagrać w grę przygotowaną ekskluzywnie na konsole PlayStation, to teraz jest do tego idealny moment. Gra udostępniona została w wersji Complete Edition, a oznacza to, że do naszej dyspozycji oddano wszystkie wydane DLC, włącznie z dużym dodatkiem „Teh Frozen Wilds”.

Gra jest dostępna całkowicie za darmo i nie wymaga od użytkownika posiadania abonamentu PS Plus. Horizon Zero Dawn można pobierać od dziś, aż do 14 maja, więc macie jeszcze sporo czasu. Do 22 kwietnia możecie dodać pozostałych dziewięć tytułów, które udostępniono w ramach akcji Play at Home. Poniżej znajduje się ich lista.