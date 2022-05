Kiedy zadebiutuje PlayStation VR2? Poznaliśmy przybliżoną datę premiery

PlayStation VR2 to długo wyczekiwane urządzenie, które ma oferować dostęp do wirtualnej rzeczywistości w połączeniu z konsolą PlayStation 5. Niestety, najnowsze informacje sugerują, że zestaw VR od Sony zadebiutuje później, niż podawały to pierwotne przecieki. Zestaw nie trafi do sprzedaży w tym roku.

PlayStation VR2 zadebiutuje w 2023 roku

O PlayStation VR2 mówi się już od dłuższego czasu. Zestaw do wirtualnej rzeczywistości ma być przystosowany do nowej generacji konsol i oferować zdecydowanie lepszą funkcjonalność niż poprzednik. Od kilku miesięcy mówiło się o tym, że zestaw okularów do wirtualnej rzeczywistości od Sony zacznie być produkowany w pierwszej połowie 2022 roku, a do sprzedaży trafi w jego czwartym kwartale.

Niestety, wszystkie te plotki mogą okazać się zbyt optymistyczne, ponieważ najnowsze informacje są takie, że prace nad zestawem PlayStation VR2 zostały opóźnione. Analitycy przewidują, że zestaw do wirtualnej rzeczywistości japońskiego producenta zadebiutuje nie wcześniej niż na początku przyszłego roku.

Sony ujawnia informacje na temat zestawu, jednak nie podaje daty premiery

Sony nie ukrywa informacji na temat swojego zestawu do wirtualnej rzeczywistości i powoli dozuje informacje. Japoński gigant zaprezentował wygląd PlayStation VR2 oraz specyfikację techniczną. Pojawiły się także informacje na temat funkcjonalności urządzenia. Niestety, gigant nie zdecydował się na zdradzenie daty premiery, nawet w przybliżeniu.

Japończycy mocno wierzą w swój zestaw okularów VR. Sony swego czasu potwierdziło, że PlayStation VR2 w momencie swojej premiery otrzyma 20 przystosowanych gier. Analityk Ming-Chi Kuo, który słynie z informacji nt. produktów Apple, stwierdził, że produkcja PSVR2 rozpocznie się w tym roku. Pierwszą partię Sony wyprodukuje w nakładzie 1,5 mln sztuk. Rzekomo zestaw miałby zadebiutować w pierwszym kwartale 2023 roku, jednak nie wiadomo czy chodzi o pierwszy kwartał kalendarzowego roku, czy finansowego.

Źródło: KitGuru