Sony z ambitnymi planami wydawania gier na PC i urządzenia mobilne

Sony przez wiele lat pozostawało zamknięte na komputery PC i urządzenia mobilne i swoje największe hity oferowało jedynie posiadaczom konsol PlayStation. W ostatnim czasie podejście japońskiego giganta mocno się zmieniło i ogłosił on ambitne plany dotyczące premier na te dwie platformy.

Sony jeszcze bardziej otwiera się na inne platformy!

Jeszcze dwa lata temu, jeśli ktoś chciał zagrać w najnowszego God of War, to mógł zrobić to tylko i wyłącznie na konsoli PlayStation. Czasy się jednak zmieniły, tak samo, jak podejście Sony do wydawania gier na inne platformy. Największe hity japońskiego producenta zaczęły trafiać na komputery PC i to bardzo ucieszyło graczy. Zarząd firmy również, ponieważ to oznaczało kolejne przychody.

Podejście Sony do wydawania swoich gier na inne platformy mocno się zmieniło. Prezes PlayStation stwierdził, że japoński gigant planuje wydać połowę swoich gier na komputery PC i urządzenia mobilne do 2025 roku! Jeszcze kilka lat temu było to nie do pomyślenia, dziś wiemy, że firma spełni swoje zapewnienia.

Firma jeszcze bardziej skupi się na innych platformach.

Szef Sony zdradził szczegóły na temat planów firmy

Jim Ryan, szef Sony Interactive Entertainment podczas spotkania biznesowego zapewnił, że firma planuje wydawanie kolejnych gier na większe platformy. To jednak nie wszystko, ponieważ gigant planuje też wydać co najmniej 12 gier-usług. Ryan przyznał, że zmiany, które planuje wprowadzić firma, pozwolą jej dotknąć niemal wszystkich odłamów tego rynku. Na spotkaniu biznesowym odniesiono się także do przyszłości PlayStation 4.

Ryan powiedział, że stara generacja konsol w ciągu najbliższych trzech lat może zostać pozbawiona wysokobudżetowych premier. Co więcej, Sony poinformowało również o przejęciu Nixxes Software, czyli firmy, która specjalizuje się w przenoszeniu gier z konsol na komputery PC. Dobrze wiedzieć, że Japończycy nie zamykają się jedynie na świat konsol i będą wydawać gry na najpopularniejsze platformy.

Źródło: VGC