Jedną z największych bolączek podróżników jest ograniczenie związane z bagażem. Jeśli podróżujesz do innego kraju i zaznaczasz opcję bagażu podręcznego, spakowanie się do jednego plecaka może stanowić duży problem. Plecak podróżny Natec Camel Pro jest nie tylko pojemny, ale pomoże nam, kiedy bateria w telefonie będzie potrzebować naładowania. Co to znaczy? Jak podróżuje się z tym plecakiem? Zapraszam do lektury jego testu.

Natec Camel Pro biznesowy plecak podróżny

Jakie wymagania powinien spełniać plecak podróżny? Przede wszystkim powinien być pakowny, ponieważ podróżowanie z bagażem podręcznym może być uciążliwe. Zwłaszcza, kiedy musimy się gimnastykować, aby spakować wszystkie potrzebne rzeczy. Kolejną kwestią jest jakość wykonania – materiał powinien być wytrzymały i solidny. Nikt nie chce, aby jego plecak po jednej kilkudniowej podróży wyglądał, jakby przez 10 lat zwiedzał świat. W dzisiejszych czasach dodatki typu “przedłużenie” powerbanka również są mile widziane. W teorii Natec Camel Pro posiada to wszystko. Jak sprawdził się podczas testów?

Natec Camel Pro biznesowy plecak podróżny

Natec Camel Pro został wykonany z wytrzymałego materiału

Plecak powinien być wytrzymały. Musi “radzić” sobie z różnego rodzaju przetarciami i przede wszystkim nie pękać przy intensywnej eksploatacji. W celu zapobiegania wszystkim tym zjawiskom producent w plecaku Natec Camel Pro postawił na wytrzymałe materiały. Większość konstrukcji plecaka została pokryta poliestrem 900D, który jest wytrzymałym, odpornym nie tylko uszkodzenia mechaniczne, ale także na działanie promieni słonecznych materiałem. Trzeba również podkreślić fakt, że materiał ten jest wodoodporny, co pozwala na skuteczną ochronę wszystkiego, co znajduje się w jego wnętrzu.

Oczywiście, na plecaku znajdziemy plastikowe elementy, również odporne na uszkodzenia. Na pochwałę zasługuje pianka, która pokrywa uszy zakładane na ramiona oraz całą powierzchnię pleców. Przede wszystkim jest ona miękka i posiada perforacje, dzięki czemu doświadczymy tutaj łatwiejszego przepływu powietrza. Jest to szczególnie ważne podczas cieplejszych dni.

Natec Camel Pro biznesowy plecak.

W praktyce plecak Natec Camel Pro sprawdził się bardzo dobrze. Podczas testowania nie udało mi się go zarysować czy uszkodzić, co bardzo dobrze świadczy o materiale, jaki użyto w produkcji tego modelu. Na pochwałę zasługuje także fakt, że torba ta jest odporna również na zabrudzenia, co odgrywa kluczową rolę w codziennym użytkowaniu. Jeśli plecak się zabrudzi, wystarczy wilgotna szmatka i po burdzie nie ma śladu.

Camel Pro zmieści więcej niż zwykły plecak podróżny

Plecak ma nam ułatwić podróżowanie, zwłaszcza jeśli lecimy gdzieś z bagażem podręcznym. Czy podróżowanie z Natec Camel Pro jest wygodne? Śmiało mogę stwierdzić, że tak. Sama waga plecaka nie przekracza 1300 gramów. Podczas noszenia nie jest to odczuwalne. Z kolei maksymalne obciążenie wynosi 16 kg. Wymiary tego modelu 440 x 330 x 240 mm (wys. x dł. x szer., więcej szczegółów technicznych tutaj) sprawiają, że plecak ten jest idealnym kompanem podczas podróży. Warto także zaznaczyć, że dzięki dodatkowym ściągaczom i suwakom szerokość plecaka można zmniejszyć o dobre 100 mm.

Natec Camel Pro biznesowy plecak.

Na pochwałę zasługuje rzecz, która sprawia, że noszenie plecaka Natec Camel Pro jest bardzo wygodne. Chodzi tutaj o trzy rączki, które zwiększają komfort użytkowania – grube i solidne ucho znajduje się bliżej frontu plecaka. Znajdziemy tutaj klasyczny dla plecaków uchwyt oraz rączkę umiejscowioną na jego boku, która zamienia go w torbę na laptopa. Dla lepszej stabilizacji podczas noszenia cięższego bagażu zastosowano zapięcie na wysokości klatki piersiowej. Plecak posiada trzy komory o wysokiej pojemności. Przystosowany jest do transportowania laptopa o wielkości do 17,3-cala.

Plecak biznesowy Natec.

Kieszonek tyle, że można się pogubić

Do największych zalet plecaka Natec Camel Pro należy zaliczyć mnogość schowków i kieszonek, które tylko czekają, aby je zapełnić. Ogólnie znajdziemy tutaj trzy duże komory w wewnątrz plecaka, w których umieszczono nie tylko klasyczne kieszonki, ale również kieszenie z zabezpieczeniem siatkowym, dla większego komfortu. To właśnie w nich możemy przechować ubrania czy mniejsze akcesoria, aby te nie przemieszczały się po całej komorze. Na froncie znajdziemy dwie kieszenie umieszczone poziomo i jedną pionowo. To jednak nie wszystko, ponieważ na ramieniu znajdziemy podłużną kieszeń, w której z powodzeniem schowamy gotówkę, karty czy inne mniejsze rzeczy.

Plecak biznesowy Natec.

W środku znajdziemy dużą ilość przegród, które pomogą nam w pakowaniu się na wyjazd. Z powodzeniem zmieścimy tutaj ubrania, kosmetyki, drobiazgi, laptopa czy notes, na który znalazło się specjalne miejsce. Warto wspomnieć o tym, że np. klucze przymocujemy do specjalnej sprzączki. Co więcej, przegrodę na laptopa i dokumenty można zabezpieczyć kłódką! A to nie wszystko, ponieważ plecak posiada wbudowany przewód, do którego możemy podłączyć powerbank. Wyjście znajdziemy pod prawą ręką i to właśnie do niego podpinamy smartfon. Jedynym problemem może okazać się złącze USB typu A, ponieważ właśnie takiego przewodu potrzebujemy, aby połączyć się z powberbankiem ulokowanym we wnętrzu plecaka.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca Natec Camel Pro.