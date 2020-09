Plextor M9PGN Plus 1TB – dobry i wydajny dysk M.2 NVMe

Nośnik danych jest niezbędnym elementem wyposażenia każdego komputera – nieważne czy to komputer stacjonarny, czy laptop. Przez lata udoskonalano jedne technologie, po czym przechodzono na kolejne – naturalna kolej rzeczy. Aktualnie „na topie” są nośniki półprzewodnikowe, czyli dyski SSD. Dobrym przykładem takiego jest Plextor M9PGN Plus o pojemności 1 terabajta. Jest on ulepszoną wersją M9P, lecz testowana wersja nie posiada radiatora. Czym się poza tymi rzeczami wyróżnia i jakie ma zalety?

Plextor M9PGN Plus 1TB – suche liczby

Model Plextor M9PGN Plus Pojemność 1 terabajt Interfejs M.2 2280 Kontroler Marvell 88SS1092 Wydajność 3400MB/s (odczyt) 2200 MB/s (zapis) Gwarancja 5 lat / 640TB

Na co te liczby się przekładają?

Realna wydajność w dosyć dużym stopniu pokrywa się z deklaracjami producenta. Udowadnia to słowność producenta, o którą niestety coraz ciężej. Przy zerowym zapełnieniu dysk wypada praktycznie tak samo jak przy zapełnieniu go do połowy. Wskazuje to jednoznacznie na fakt dobrego i wydajnego kontrolera pamięci. Nie „dławił” się nawet przy przesyłaniu 60GB folderu ze zdjęciami w formacie RAW.



Screeny z benchmarków

Do tego pojemność 1 terabajta powinna starczyć większości, nawet wymagających użytkowników. Nieważne czy to gracz, czy grafik, czy profesjonalny grafik – każdego zadowolą osiągi tego dysku.

Podsumowanie

SSD Plextor M9PGN Plus 1TB to dobry dysk. Zapewnia wystarczające osiągi w szerokim spektrum zastosowań – od pragnienia szybszego załadowania świata w naszej ulubionej grze, po możliwość płynnej pracy na zdjęciach w formatach RAW. A wszystko to za mniej niż 800 zł. Nie wiem, co jeszcze można powiedzieć o dysku, poza oczywiście – polecam.