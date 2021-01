Podpowiadamy, jak wybrać narty męskie najlepsze na stok

Sponsored Materiał zewnętrzny

Sezon narciarski 2020/2021 choć ciężki zarówno dla miłośników tego rodzaju aktywności, jak i producentów, to obfitujący w ciekawe rozwiązania i propozycje. Najlepsze marki każdego roku starają się sprostać coraz bardziej wymagającym użytkownikom, oferować modele lepiej przystosowane do ciężkich warunków, bardziej uniwersalne czy pozwalające uzyskiwać satysfakcję wchodząc na wyższy poziom umiejętności. Dowiedzmy się, jakie narty męskie z najnowszego sezonu najlepiej sprawdzą się na stoku.

Sportowe narty męskie Rossignol

Wielu narciarzy najlepiej relaksuje się poprzez wzmożoną produkcję adrenaliny, przy pomocy szybkiej, ostrej jazdy na przygotowanych trasach. Specjalnie dla nich przygotowywane są sportowe propozycje, które na każdym stopniu umiejętności umożliwiają rozwijanie wysokich prędkości, gwałtowne zmiany krawędzi i ostre skręty, przy zachowaniu pełnej kontroli. Jednym z takich modeli są właśnie narty męskie React R4 Sport marki Rossignol. Propozycja ta umożliwia jazdę szybko, ostro i z uzyskiwaniem maksymalnych wrażeń. Konstrukcja zbudowana na bazie rdzenia z drewna i włókna węglowego jest mocna, lekka i progresywna, a jej kształt uwzględniający elastyczny dziób pozwala na lepszy przekaz mocy, pełną kontrolę i inicjację skrętów bez dużego wysiłku. React to narty męskie zapewniające doskonałe wrażenia miłośnikom dynamicznych zjazdów.

Touringowe narty Volkl dla osób omijających przygotowane trasy

Z roku na rok coraz więcej użytkowników decyduje się na odejście od klasycznego narciarstwa i poznawanie nowych terenów. Doskonałe w tym celu będą narty dopasowane do skitouringu, na których możemy uprawiać turystykę narciarską. Na nich wygodnie podejdziemy na górę, poznamy lepiej całe to piękne otoczenie, które do tej pory widzieliśmy ze stoku. Przemierzymy las, a później dodamy sobie wrażeń zjeżdżając w ciekawym, znalezionym przez nas miejscu. Propozycje marki Volkl zaprojektowane są tak, by oferować najlepszą wygodę podejść, przy równoczesnym zachowaniu doskonałych właściwości zjazdowych. Konstrukcję zaprojektowano z najwyższej jakości materiałów, a także wyposażono w nowoczesne rozwiązania. Narty męskie Volkl Rise Above wyposażone są w system mocowania fok Smart Skinclip, dzięki któremu żadne podejście nie będzie nam straszne, a także w technologię 3 Radius Sidecut, dzięki której zjazdy będą pełne wrażeń.

Maksymalne osiągi z Salomon S-Max

Wysokiej klasy narty męskie znajdziemy w tym roku również w ofercie marki Salomon. Model S-Max 12 to propozycja skierowana do zaawansowanych narciarzy, którzy preferują jazdę wyścigową. Konstrukcja została zbudowana tak, by oferować maksymalne przechodzenie mocy na krawędzie, tym samym oferując doskonałe krawędziowanie, łatwą inicjację skrętów i doskonałą kontrolę w dynamicznej jeździe. Wytrzymały rdzeń z wysokiej klasy drewna dla lepszych właściwości został wzmocniony wkładkami Pulse Pad i laminatem z titanalu. S-Max 12 to narty, na których zaawansowani miłośnicy tej aktywności poczują pełną moc i uzyskają oczekiwane osiągi.

Najlepsze narty męskie – gdzie je kupić?

Ofertę najlepszych producentów dostępna jest w sklepach SnowShop, w których dodatkowo trwa wyprzedaż modeli z sezonu 2020/2021. Ceny nart są tak korzystne, że z pewnością warto wyposażyć się w nowy model już teraz. Nawet jeśli nie planujemy nigdzie wyjeżdżać w tym roku, ponieważ wkrótce może zabraknąć tak ciekawych propozycji w tak dobrych cenach. Narty męskie Warszawa znajdziemy przy ulicy Wrocławskiej 25 oraz Ostrobramskiej 38b. Narty męskie Gdańsk dostępne są w sklepie SnowShop mieszczącym się w galerii City Meble przy alei Grunwaldzkiej 211. Jeżeli nie mieszkamy w żadnym z tych miast możemy kupić narty męskie online. Pełna oferta sprzedawcy dostępna jest pod adresem snowshop.pl. W każdym z tych miejsc możemy liczyć na profesjonalne doradztwo i pomoc w dobraniu modelu najlepiej dopasowanego do naszych potrzeb.

Narty męskie z sezonu 2020/2021 to bardzo ciekawe propozycje wyróżniające się doskonałymi właściwościami. Producenci w tym roku wyróżniają się ciekawymi pomysłami i technologiami, które pozwalają użytkownikom uzyskać więcej wrażeń i osiągów. Wybierając narty męskie w SnowShop masz dodatkowo okazję do skorzystania z najlepszej oferty cenowej – przekonaj się sam!

