Popularna sieć restauracji chce być jeszcze bardziej eko, dlatego też podstawowy produkt zniknie z McDonalds. Mowa tutaj o słomkach, które dodawane są zimnych napojów. Co je zastąpi?

Sieć restauracji chce być bardziej eko

Recykling jest bardzo przyjazny dla naszej planety, jednak ograniczenie produkcji i korzystania z plastikowych produktów może przynieść jeszcze więcej dobrego. Dlatego też McDonalds, który już jakiś czas temu zrezygnował z plastikowych słomek, zastępując je tymi papierowymi.

Podstawowy produkt zniknie z McDonalds! Nie będziecie zadowoleni!

Problem z papierowymi słomkami jest taki, że rzekomo nie da się ich poddać procesowi recyklingu. Dlatego też sugeruje się, że ten produkt zniknie z McDonalds całkowicie. Największa sieć restauracji na świecie pracuje nad rozwiązaniem, które ma być jeszcze bardziej przyjazne środowisku.

Słomka zniknie z McDonalds. Co ją zastąpi?

Od jakiegoś czasu w restauracjach McDonalds do napojów dodawane są papierowe słomki, które zastąpiły te plastikowe. Niestety, gigant chciał być bardziej eko, jednak okazało się, że z racji tego, że słomki papierowe są za grube, nie można poddać ich recyklingowi. Oczywiście, materiał ten jest w dalszym ciągu bardziej przyjazny środowisku niż plastik, jednak w dalszym ciągu nie można poddać jej recyklingowi.

McDonalds całkowicie zrezygnuje ze słomek?

Dlatego też mówi się, że słomka papierowa zniknie z McDonalds. W jaki sposób będziemy więc pić napoje? W sieciach restauracji w USA testowane są wieczka do napojów, które mają otwieraną i zamykaną wypustkę, zupełnie jak te w kawach. Nie jest to jednak zbyt optymalne rozwiązanie, ponieważ w dalszym ciągu jest to pokrywka plastikowa.

Źródło: Twitter