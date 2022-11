Polacy grzeją się prądem. 5-krotny wzrost popularności

Grzejniki elektryczne „zaliczyły” pięciokrotny wzrost popularności w ciągu roku. Wygląda więc na to, że zamiast gazem czy węglem, Polacy grzeją się prądem. A przecież prąd do najtańszych nie należy. Co ciekawe, tak się akurat składa, że w naszym kraju pojawił Cecotec Ready Warm 2500 Thermal Connected, czyli nowy model hiszpańskiej marki, który skutecznie ogrzeje pomieszczenie o powierzchni do 25 metrów kwadratowych.

Oczywiście, te dane nie wzięły się „znikąd”. Według danych udostępnionych przez SentiOne w przeciągu dwóch ubiegłych miesięcy odnotowano 5-krotny wzrost liczby informacji na temat grzejników elektrycznych w porównaniu do roku ubiegłego. Trochę mnie zaskoczyła ta popularność tego typu sprzętu, bowiem wspomniany grzejnik cechuje się dużą mocą na poziomie 2000 W. Fakt, taki model ogrzeje pomieszczenie o powierzchni do 25 metrów kwadratowych, o czym już wspominałem ale ile to będzie kosztować?

Polacy grzeją się prądem. Mowa między innymi o grzejnikach takich jak: Cecotec Ready Warm 2500 Thermal Connected

Ile kosztuje ogrzanie pomieszczenia grzejnikiem elektrycznym o mocy 2000 W?

Odpowiadam – dużo. A konkretnie? Zakładając, że 1 kWh kosztuje 0,60 zł, godzinna praca urządzenia o mocy 2000 W to wydatek rzędu 1,2 zł. Oczywiście, urządzenia tego typu wyposażone są w termostat, dzięki czemu po wykryciu zadanej temperatury zmniejsza swoją moc, aby nie wykorzystywać pełnego potencjału. Dodam również, że nie można tak zwanej farelki wykorzystywać przez całą noc, ponieważ to negatywnie wpłynie nie tylko na naszą zasobność portfela, ale również na działanie urządzenia.

Polacy grzeją się prądem. Cecotec Ready Warm 2500 Thermal Connected

Polacy grzeją się prądem. Co wiemy o grzejniku elektrycznym Cecotec Ready Warm 2500 Thermal Connected?

Mam nadzieję, że producent się nie zezłości, ale trochę rozśmieszyło mnie, że producentem grzejnika jest firma z Hiszpanii. Oczywiście, to tylko żarty, gdyż wiem, że i tam potrafi być chłodno, dlatego takie urządzenia są potrzebne. Prezentowany model, który zaczyna „przygodę” w naszym kraju wyposażono w dwanaście grzałek oraz wyświetlacz LED, który pokazuje między innymi temperaturę. Warto również dodać, że producent zainstalował dwa systemy bezpieczeństwa – przed przegrzaniem oraz przed użyciem przez dziecko. Co ciekawe, model ten posiada również funkcję czasomierza, dzięki czemu możemy ustawić godziny, w których będzie działać ogrzewanie.

Co jeszcze? Przede wszystkim możemy obsługiwać ten model zarówno pilotem, jak i z wykorzystaniem naszego smartfona i sieci Wi-Fi. To bardzo wygodne. Jak widać, Polacy grzeją się prądem, ale robią to w sposób nowoczesny. Warto również dodać, że Cecotec Ready Warm 2500 Thermal Connected może być zarówno zawieszony na ścianie, jak i ustawiony na podłodze, co wpływa na jego mobilność.

Prezentowany model – Ready Warm 2500 Thermal Connected można kupić w sieci Media Expert w cenie 999 złotych.

Cecotec Ready Warm 2500 Thermal Connected

Cecotec Ready Warm 2500 Thermal Connected specyfikacja

Moc 2000 W Liczba poziomów grzania 3 Zasilanie Sieciowe Wymiary 97x58x5,4 cm Waga 8 kg Wykonanie Aluminium, tworzywo sztuczne Funkcje Termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik czasowy, możliwość montażu na ścianie Wyposażenie dodatkowe Pilot, zestaw montażowy na ścianie Załączona dokumentacja Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna

