Leonardo Hotels, sieć mająca ponad 250 hoteli przeprowadziła badania, z których wynika, że prawie połowa Polaków chciałaby inaczej obchodzić Boże Narodzenie.Czy to koniec tradycyjnych świąt? Oczywiście, że nie, aczkolwiek widać, że coraz więcej osób zmienia tradycyjne spotkanie z najbliższymi na rodzinny “wypad” do hotelu.

Wiele osób lubi spędzać święta Bożego Narodzenia z najbliższymi. Zazwyczaj – taka przecież nasza tradycja – spotykamy się w naszych domach i właśnie tam świętujemy. Przeprowadzone przez Leonardo Hotels badania wskazują, że wiele osób wcale nie chce w ten sposób spędzać tych wolnych od pracy dni. Ba, aż 45% respondentów wolałoby udać się na przykład do hotelu, z kolei aż 73% osób wcale nie martwi się opinią bliskich na temat spędzania świąt Bożego Narodzenia.

To koniec tradycyjnych świąt? Blisko 50% Polaków chce zmian

Wielu Polaków nie chce tradycyjnych świąt. Woli ten czas spędzić inaczej

Chyba w pewnym stopniu tych, którzy wolą inaczej spędzać święta trochę rozumiem. Kilka dni przygotowania wielu potraw, a później siedzenie przy stole i obwite spożywane. Dlatego też ludzie chcą zmian. Osobiście spędziłem Wielkanoc na Podhalu i była to najlepsza decyzja jaką mogłem podjąć. Zaliczyłem kilka szlaków górskich – mam na myśli – tatrzańskie doliny. Do tego zrelaksowałem się w basenach termalnych. Oczywiście “wisienką na torcie” były przepiękne widoki, aczkolwiek to kwestia mojego zamiłowania do gór. Zauważyłem, że wiele osób również woli nieco inaczej spędzić ten świąteczny czas.

Uwielbiam rodzinne święta, ale uważam, że mają one być czasem wytchnienia i właśnie tego szukam, kiedy je planuję. Kilka lat temu postanowiliśmy z mężem spróbować czegoś odmiennego – nowego przeżycia. Od tej pory, na zmianę z rodzinnym świętowaniem, Święta spędzamy w różnych zakamarkach Polski. W zeszłym roku zdecydowaliśmy się na Święta w hotelu w Krakowie. To był strzał w dziesiątkę, bo okazało się, że nie tylko odpadło myślenie o organizacji kolacji i wielogodzinne gotowanie, ale także otrzymaliśmy dodatkową opiekę, wskazówki, jak najlepiej spędzić czas wolny, zniżki na różne atrakcje i… okazję, żeby wyspać się jak nigdy! opowiada Martyna, która od kilku lat spędza z mężem Święta poza domem.

Nie chcemy tradycyjnych świąt jednak nie zawsze możemy je spędzać inaczej

Wydaje mi się, że wiele osób zdecydowałoby się na alternatywną formę świętowania, jednak pojawiają się pewne ograniczenia. O czym mowa? Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o… pieniądze. Przede wszystkim. To między innymi inflacja powoduje konieczność “odłożenia” pomysłu związanego z alternatywnym obchodzeniem świąt. Kolejna rzecz to indywidualna sytuacja danej osoby. Tak czy inaczej chęć tak zwanej “modyfikacji” świątecznych zwyczajów jest wśród Polaków coraz częściej brana pod uwagę. Mówi o tym także przedstawicielka sieci Leonardo Hotels Polska.

Wyniki badania znajdują pokrycie w naszych obserwacjach. Wbrew pozorom Polacy chętnie korzystają z usług hoteli w okresie świątecznym, znajdując tu przestrzeń do wytchnienia i odpoczynku. Hotele zapewniają kompleksową opiekę, włącznie z wysokiej jakości sezonową kuchnią i dostępem do różnorodnych udogodnień, atrakcji oraz lokalnych rozrywek. Nie dziwią nas więc wyniki badania, są raczej miłym potwierdzeniem tego, co sami zauważamy. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że większość gości rezerwuje pokój dopiero od drugiego dnia Świąt – rzadziej od Wigilii. Część wydłuża pobyt aż do Nowego Roku, aby Sylwestra również spędzić w hotelu. Jednocześnie z większym wyprzedzeniem rezerwacje trafiają do naszych hoteli Leonardo Boutique w atrakcyjnym turystycznie Krakowie, natomiast mająca również bardzo wiele do zaoferowania Warszawa zapełnia się „last minute”, co dostrzegamy w hotelu NYX i Leonardo Royal komentuje dane Anastasiia Stolarska, Cluster Reservations Manager w Leonardo Hotels Polska

Dlaczego ludzie chcą spędzać święta Bożego Narodzenia w hotelu?

Nie trudno się domyślić, wiele osób chce po prostu inaczej spędzić ten okres. Niektórzy chcą również połączyć Boże Narodzenie z Sylwestrem. Oczywiście, wielu ankietowanych wskazuje również chęć uniknięcia pracy oraz zaangażowania związanego ze świątecznymi przygotowaniami. Idźmy dalej. Jeśli już faktycznie chcemy spędzić ten czas na przykład w hotelu, sprawdźmy na co zwracali uwagę ankietowani podczas wyboru miejsca.

Często decydowała oferta kulinarna, a także tradycyjna kolacja w hotelu. W grę wchodziły również udogodnienia dla rodzin z dziećmi oraz tych, którzy podróżują ze zwierzętami. Najczęściej jednak ankietowani wskazywali atrakcje turystyczne. Mowa o aż 43% osób, które brało udział w ankiecie.