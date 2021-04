Polecane smartfony kwiecień 2021. Jaki model wybrać?

Smartfony to urządzenia, które towarzyszą nam w codziennych czynnościach. Bardzo często zastępują nam telewizor czy komputer, dostarczając rozrywkę. Polecane smartfony kwiecień 2021 to zestawienie, które pomoże wam wybrać odpowiedni smartfon dla siebie.

Polecane smartfony kwiecień 2021 – modele do 1000 złotych

Samsung Galaxy M31s

Ekran: 6.50-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Samsung Exynos 9611

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 64+12+5+5 Mpix, przód 32 Mpix

Cena: od 999 zł

Pierwszym polecanym smartfonem do 1000 złotych w naszym zestawieniu „Polecane smartfony kwiecień 2021” jest Samsung Galaxy 31s. Model ten wyposażony został w świetny ekran Super AMOLED o przekątnej 6,5-cala i rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Jest to bardzo rzadko spotykana technologia w tej klasie cenowej. Dodatkowo, w środku znajdziemy procesor Samsung Exynos 9611 i 6 GB pamięci RAM.

Z tył smartfona Samsung Galaxy M31s umieszczono poczwórny aparat w konfiguracji 64 + 12 + 5 + 5 megapikseli. Największą zaletą jest zdecydowanie bateria, która ma pojemność 6000 mAh! Bez problemu wytrzyma kilka dni intensywnego użytkowania.

Xiaomi POCO X3 NFC

Ekran: 6.67-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 732G

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 64 GB

Aparat: tył: 64+13+2+2 Mpix, przód 20 Mpix

Cena: od 849 zł

Smartfon Xiaomi POCO X3 to jeden z najlepszych telefonów w cenie do 1000 złotych. Model wyposażono w wyświetlacz wykonany w technologii IPS i przekątnej 6,67-cala. To, co wyróżnia model POCO X3 NFC to fakt, że ekran oferuje odświeżanie 120 Hz. Producent wyposażył smartfon w procesor Qualcomm Snapdragon 732G z 6 GB pamięci RAM.

Model smartfona Xiaomi POCO X3 NFC posiada baterię o pojemności 5160 mAH. Dzięki takiej wartości, bez obaw możemy korzystać intensywnie ze smartfona przez kilka dni. Urządzenie posiada cztery aparaty z tyłu. Standardowy ma 64 Mpix, szerokokątny 13-megapiskeli, a obiektyw makro i do pomiaru głębi po 2 Mpix.

Polecane smartfony kwiecień 2021 – modele do 2000 złotych

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Ekran: 6.67-cala, 1080 x 2340 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 730G

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 64 GB

Aparat: tył: 64+8+5+2 Mpix, przód 16 Mpix

Cena: od 1599 zł

Jeśli poszukujecie wydajnego smartfona, to zdecydowanie najlepszym wyborem w tym przedziale cenowym jest Xiaomi Mi Note 10 Pro. Model wyposażono w ekran Full HD o przekątnej 6,47-cala. Wysoka jasność ekranu na poziomie 600 nitów i technologia DCI-P3 świetnie wpływa na jakość obrazu. Xiaomi Mi Note 10 Pro pracuje na procesorze Qualcomm Snapdragon 730G i posiada 6 GB pamięci RAM.

Oprócz bardzo zadowalającej specyfikacji, Xiaomi Mi Note 10 Pro może pochwalić się świetnym aparatem. Główny aparat oferuje rozdzielczość 64-megapikseli. Z tyłu znajdziemy dodatkowo trzy inne obiektywy – szerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix, 5-megapikselowe oko do pomiaru głębi i obiektyw makro o rozdzielczości 2 Mpix.

realme X3 SuperZoom

Ekran: 6.6-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 855 Plus

Pamięć RAM: 12 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB

Aparat: tył: 64+8+8+2 Mpix, przód 8+32 Mpix

Cena: od 1499 zł

W zestawieniu „Polecane smartfony kwiecień 2021” w cenie do 2000 złotych polecamy realme X3 SuperZoom. Model ten nie tylko prezentuje się świetnie, ale jest też niezwykle wydajny. Na pokładzie znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 855 Plus oraz 12 GB pamięci RAM! Wyświetlacz w tym modelu ma przekątną 6,6-cala i wyświetla obraz w rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Ekran posiada odświeżanie na poziomie 120 Hz.

Z tyłu smartfona realme X3 SuperZoom znajdziemy cztery aparaty. Standardowy obiektyw oferuje 64-megapikselę, szerokokątny 8 megapikseli, i tyle samo teleobiektyw. Obiektyw do ujęć makro ma 2 Mpix. Bateria w tym modelu ma pojemność 4200 mAh i pozwoli na dwa dni pracy na pojedynczym ładowaniu. X3 SuperZoom obsługuje szybkie ładowanie.

Polecane smartfony kwiecień 2021 – modele do 3000 złotych

Samsung Galaxy S10

Ekran: 6.6-cala, 1440 x 3040 px

Procesor: Samsung Exynos 9820

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 12+12+16 Mpix, przód 10 Mpix

Cena: od 2890 zł

Model Samsung Galaxy S10 nie jest najnowszym smartfonem w naszym zestawieniu „Polecane smartfony kwiecień 2021”, ponieważ zadebiutował na rynku w 2019 roku, jednak nadal jest dobrym urządzeniem. Nie dość, że prezentuje się świetnie, to posiada także bardzo dobrą specyfikację. Producent zastosował tutaj ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3040 pikseli i przekątnej 6,1-cala. Urządzenie pracuje na procesorze Samsung Exynos 9820 z 8 GB pamięci RAM.

W kwestii baterii też nie jest najgorzej. Smartfon Samsung Galaxy S10 oferuje akumulator o pojemności 3400 mAh, który pozwoli na jeden dzień intensywnego używania smartfona. Z tyłu znajdziemy trzy aparaty, które swoją jakością nie odstępują od dzisiejszych układów. Standardowy i teleobiektyw mają 12-megapikseli, natomiast obiektyw szerokokątny 16.

Google Pixel 5

Ekran: 6.0-cala, 1080 x 2340 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 12,2+16 Mpix, przód 8 Mpix

Cena: od 2899 zł

Google Pixel 5 to smartfon, który ma wiele zalet. Przede wszystkim pracuje on na czystym systemie Android, który gwarantuje szybkość i płynność działania. Nie doświadczymy tutaj żadnych preinstalowanych aplikacji czy nakładek spowalniających telefon. Urządzenia od Google zawsze dostają najwcześniej aktualizację, więc to kolejny plus. Co poza tym? Ekran AMOLED o przekątnej 6,0-cala i rozdzielczości 1080 x 2240 pikseli. Smartfon pracuje na procesorze Qualcomm Snapdragon 765G z 8 GB pamięci RAM.

Warto zaznaczyć, że pomimo tego, że Pixel 5 posiada tylko dwa obiektywy, to jest to jeden z najlepszych smartfonów fotograficznych dostępnych na rynku. Połączenie obiektywów 12,2 i 16 Mpix daje piorunujący efekt. Bateria ma pojemność 4080 mAh.

Polecane smartfony kwiecień 2021- modele do i powyżej 4000 złotych

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Ekran: 6.5-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Samsung Exynos 990

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB

Aparat: tył: 12+12+8 Mpix, przód 32 Mpix

Cena: od 3200 zł

Poszukując świetnego smartfona z systemem Android zdecydowanie warto zwrócić wzork w stronę Samsunga Galaxy S20 FE 5G. Jest to nieco okrojona wersja flagowego modelu S20, jednak w dalszym ciągu to niezwykle wydajny smartfon. Koreański producent w przypadku S20 FE 5G postawił na wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,5-cala. Obraz wyświetlany przez ten ekran oferuje rozdzielczość 1080 x 2400 pikseli. Samsung Galaxy S20 FE 5G napędzany jest procesorem Exynos 990, który współpracuje z 8 GB pamięci RAM. Urządzenie nie ustępuje pod względem wydajności swoim mocniejszym braciom.

Smartfon Samsung Galaxy S20 FE 5G został wyposażony w baterię o pojemności 4500 mAh, która zapewni 1-2 dni pracy na pojedynczym ładowaniu. Z tyłu znajdziemy trzy obiektywy – standardowy i szerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix, a także 8-megapiskelowy teleobiektyw.

iPhone 12 Pro Max

Ekran: 6.7-cala, 1284 x 2778 px

Procesor: Apple Bionic A14

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 12+12+12 Mpix, przód 12 Mpix

Cena: od 5400 zł

Jeśli nie interesuje was smartfon z Androidem, to jedyną alternatywą jest urządzenie od Apple. W cenie powyżej 4000 złotych w naszym zestawieniu „Polecane smartfony kwiecień 2021” godnym uwagi smartfonem giganta z Cupertion jest iPhone 12 Pro Max. Model ten posiada ekran o przekątnej 6,7-cala o rozdzielczości 1284 x 2778 piksela. Wyświetlacz wykonano w technologii OLED. Na pokładzie znajdziemy niezwykle wydajny procesor Apple A14 Bionic i 6 GB pamięci RAM. W testach wydajnościowych nie znajdziecie lepszego smartfona na rynku.

Producent wyposażył model iPhone 12 Pro Max w baterię o pojemności 3687 mAh, która powinna zapewnić możliwość pracy przez cały dzień. Z tyłu znajdziemy trzy aparaty – standardowy, szerokokątny i teleobiektyw. Wszystkie trzy mają rozdzielczość 12 Mpix. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy skaner LiDAR. Odpowiedzialny jest on za skanowanie głębi i otoczenia w celu stworzenia szczegółowej mapy. Można wykorzystać go do tworzenia skanów 3D, zdjęć portretowych czy technologii AR.