Polecane smartfony maj 2021 – jaki telefon kupić?

Smartfony to urządzenia, z których korzystamy na co dzień. Muszą one działać bezproblemowo, bez żadnych zacięć czy zawieszeń. Oczywiście każde urządzenie z czasem przestaje działać jak nowe. Jeśli wasz smartfon jest już wysłużony, to w rankingu „Polecane smartfony maj 2021” na pewno znajdziecie nowy model dla siebie.

Polecane Smartfony maj 2021 – modele do 1000 złotych

1. Xiaomi Redmi Note 9

Ekran: 6.53-cala, 1080 x 2340 px

Procesor: MediaTek Helio G85

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 48+8+2+2 Mpix, przód 13 Mpix

Cena: od 700 zł

Pierwszym telefonem w rankingu „polecane smartfony maj 2021” jest model dla osób, które od swojego smartfona nie oczekują funkcji rodem z NASA. Xiaomi Redmi Note 9 posiada bardzo przejrzysty wyświetlacz o przekątnej 6.53-cala i rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli. Smartfon wyposażony jest w procesor MediaTek Helio G85, który gwarantuje szybkość działania. Na pokładzie znajdziemy 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci na dane użytkownika.

Pomimo tego, że Xiaomi Redmi Note 9 nie jest modelem flagowym, to działa sprawnie. Zasługą tego jest specyfikacja, na którą postawił producent.

Jak przystało na nowoczesne urządzenie, smartfon został wyposażony w poczwórny aparat w konfiguracji: obiektyw główny 48 Mpix, szerokokątny 8 Mpix oraz obiektyw marko i pomiaru głębi o rozdzielczości 2 Mpix. Z przodu z kolei znalazła się kamera do selfie 13 Mpix. Smartfon posiada baterię o pojemności 5020 mAh, co pozwala na nawet trzy dni pracy!

2. realme 7i

Ekran: 6.53-cala, 720 x 1600 px

Procesor: MediaTek Helio G85

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna: 64 GB

Aparat: tył: 48+8+2 Mpix, przód 8 Mpix

Cena: od 600 zł

Kolejnym smartfonem jest realme 7i. To budżetowa propozycja dla osób, które nie chcą wydawać na nowy telefon grubej kwoty. realme 7i to model, który mimo swojej ceny oferuje atrakcyjną specyfikację. Na pokładzie znajdziemy taki sam procesor jak w wyżej opisanym modelu – MediaTek Heli G85. CPU wspierany jest przez 4 GB pamięci RAM, a na pliki użytkownika przeznaczono 64 GB. Warto również zwrócić uwagę na baterię, bo model ten oferuję akumulator o pojemności aż 6000 mAH, co w dzisiejszych czasach jest coraz rzadziej spotykane. Model obsługuje ładowanie 18W!

Pod względem aparatów smartfon realme 7i może pochwalić się konfiguracją trzech obiektywów. Główny ma rozdzielczość 48 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix, a obiektyw makro – 2 Mpix. Z przodu znajdziemy kamerę 8 Mpix. Warto również dodać, że przekątna ekranu w tym modelu wynosi 6,5-cala, a częstotliwość odświeżania wyświetlacza to 60 Hz!

Polecane smartfony maj 2021 – modele do 2000 złotych

1. Huawei P40

Ekran: 6.10-cala, 1080 x 2340 px

Procesor: HiSilicon Kirin 990 5G

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 50+16+8 Mpix, przód 32 Mpix

Cena: od 1850 zł

Wiele razy mogliście słyszeć, że Huawei ma na pieńku z Google. Usługi amerykańskiego giganta nie są dostępne na urządzeniach chińskiego producenta. Huawei P40, flagowy model, pomimo czasu jaki upłynął od premiery prezentuje się bardzo dobrze i przede wszystkim jest wydajny. Urządzenie oferuje wyświetlacz o przekątnej 6.10-cala, co sprawia, że jest to kompaktowy model. Na pokładzie znajdziemy procesor HiSilicon Kirin 990 5G, 8 GB RAM i 128 GB na dane.

Największą zaletą Huawei P40, który znalazł się w naszym zestawieniu „polecane smartfony maj 2021” są zdecydowanie aparaty. Potrójny aparat to układ, który pozwoli na robienie bardzo ładnych ujęć i nawet osoba, która nie jest zaawansowana wyciągnie z tego smartfona wiele. Układ aparatów to 50 Mpix (główny), 16 Mpix (szerokokątny) i 8 Mpix (teleobiektyw). Z przodu zastosowano kamerę 32 Mpix i obiektyw do pomiaru głębi. Bateria w P40 ma pojemność 3800 mAh i obsługuje szybkie ładowanie.

2. Samsung Galaxy Xcover Pro

Ekran: 6.3-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Samsung Exynos 9611

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna: 64 GB

Aparat: tył: 25+8 Mpix, przód 13 Mpix

Cena: od 1750 zł

Pracujesz na budowie lub w warunkach, gdzie telefon narażony jest na częste upadki? Albo po prostu jesteś aktywny i szukasz wytrzymałego smartfona? Zdecydowanie potrzebujesz urządzenia, które przygotowane jest do takich warunkow Jest nim Samsung Galaxy Xcover Pro. Smartfon posiada „pancerną obudowę”, dlatego też upadki nie są mu straszne. Do tego wszystkiego posiada bardzo wydajne podzespoły, które gwarantują szybkość działania. Producent wyposażył go w ekran o przekątnej 6.3-cala i 4 GB RAM. Pamięć dla użytkownika? 64 GB.

Samsung Galaxy Xcover Pro to smartfon posiadający dwa aparaty. Główny ma 25 Mpix, drugi – 8 Mpix. Pomimo tak „ubogiej” konfiguracji telefon południowokoreańskiego producenta może pochwalić się bardzo dobrą jakością zdjęć. Przednia kamerka ma 13 Mpix. Na pokładzie znajdziemy baterię o pojemności 4050 mAh obsługującą szybkie ładowanie 15 W.

Polecane smartfony maj 2021 – modele do 3000 złotych

1. Xiaomi Mi 10T Pro

Ekran: 6.67-cala, 1080 x 2340 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 108+13+5 Mpix, przód 20 Mpix

Cena: od 2100 zł

Xiaomi Mi 10T Pro to zdecydowanie jeden z najwydajniejszych smartfonów na 2021 rok. Model ten posiada spory wyświetlacz, ponieważ jego przekątna wynosi 6,67-cala. Telefon wyposażony jest w procesor Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB pamięci RAM i 128 GB przestrzeni na dane. Model ten obsługuje sieć 5G!

Xiaomi Mi 10T Pro posiada trzy aparaty, gdzie główny ma aż 108 megapikseli! Dodatkowo znajdziemy tutaj obiektyw szerokokątny 13 Mpix oraz makro 5 Mpix. Kamerka przednia ma rozdzielczość 20 Mpix. Dużą zaletą smartfona jest bateria o pojemności 5000 mAh! Takich wartości na próżno szukać we flagowcach.

2. Samsung Galaxy S20

Ekran: 6.3-cala, 1440 x 3200 px

Procesor: Samsung Exynos 990

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 12+12+64 Mpix, przód 10 Mpix

Cena: od 2990 zł

To już trzeci model od Samsunga w naszym zestawieniu „polecane smartfony maj 2021” i tym razem przyszła pora na flagowca. Samsung Galaxy S20, bo właśnie o nim mowa, to telefon, który zachwyca nie tylko pod względem wizualnym, ale również może pochwalić się wysoką wydajnością. Model wyposażony jest w procesor Samsung Exynos 990, ma 8 GB pamięci RAM i dostępny jest w wersji 128 GB. Nie można zapomnieć o częstotliwości odświeżania ekranu 120 Hz!

Samsung Galaxy S20 posiada 6,2-calowy wyświetlacz wykonany w technologii Dynamic AMOLED, który cechuje się świetnymi kolorami, podświetleniem i kątami widzenia. Aparaty? Układ trzech obiektywów – główny 12 Mpix, szerokokątny 12 Mpix i teleobiektyw 64 megapiksele. Z przodu z kolei pojedyncze oko 10 Mpix. Bateria ma pojemność 4000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie.

Polecane smartfony maj 2021 do, i powyżej 4000 zł

1. OnePlus 8T 5G

Ekran: 6.55-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć RAM: 12 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB

Aparat: tył: 48+16+5+2 Mpix, przód 16 Mpix

Cena: od 3100 zł

Marka OnePlus od zawsze słynęła z tworzenia smartfonów, które oferowały wysoką wydajność, a przy tym wyglądały bardzo atrakcyjnie. Podobnie jest w przypadku OnePlus 8T, który znalazł się w naszym zestawieniu „polecane smartfony na maj 2021”. Model ten posiada wszystko to, czego potrzebuje użytkownik. Mam na myśli wydajny procesor Snapdragon 865, 12 GB RAM, które zapewnią szybkie działanie, dużą ilość miejsca na dane (256 GB) oraz obsługę sieci 5G!

Wyświetlacz o przekątnej 6.55-cala, wykonany w technologii Super AMOLED, wyświetla piękne kolory, które maja świetnie odwzorowane barwy, a sama matryca oferuje bardzo dobry poziom podświetlenia.

2. Apple iPhone 12 Pro

Ekran: 6.1-cala, 1170 x 2532 px

Procesor: Apple A14 Bionic

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 12+12+64 Mpix, przód 10 Mpix

Cena: od 4500 zł

Nasze zestawienie „polecane smartfony maj 2021” kończymy na iPhone 12 Pro. Smartfon posiada bardzo atrakcyjny wygląd, a jego konstrukcja to powrót do kształtów iPhone 4/5. Ekran w tym modelu ma przekątną 6.1-cala i posiada charakterystyczny notch. Smartfon pracuje na niezwykle wydajnym układzie A14 Bionic. Na pokładzie znalazło się także 6 GB pamięci RAM i 128 GB na dane. System iOS jest tak zoptymalizowany, że nawet po kilku latach będzie „śmigał” jak nowy.

W iPhone 12 Pro z tyłu znajdziemy trzy obiektywy, które radzą sobie świetnie niezależnie od warunków. Nie bez powodu „dwunastka” została okrzyknięta jednym z najlepszych fotograficznych smartfonów dostępnych na rynku. Wszystkie trzy obiektywy (główny, szerokokątny i tele) mają po 12 Mpix. Z przodu z kolei znajdziemy aparat 12 Mpix.