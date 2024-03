Fakt, na próżno szukać tam męskich ubrań ale z racji tego, że to polska marka, trzeba o niej wspomnieć. Tym bardziej, że mówimy o bardzo dużym sukcesie. Firma zaczyna od sklepu w Marcon koło Wenecji ale już teraz wiemy o kolejnej lokalizacji na mapie Włoch. Bardziej modowo nie mogli trafić – mowa o Mediolanie.

Polska marka podbija Włoski rynek modowy! Ma salon w Wenecji

Jeśli już domyślacie się o jaką firmę chodzi, zdradzę szczegóły. LPP posiada w swojej ofercie wiele marek odzieżowych. Wśród nich jest MOHITO, a więc propozycja skierowana do kobiet. W Polsce mamy już ponad trzysta salonów tej marki. Nadszedł czas na Włochy, a konkretnie miejscowość Marcon koło Wenecji. Co ciekawe, w przyszłym miesiącu planowany jest kolejny sklep – tym razem w Mediolanie. Dlaczego? Dla marki sklep w Mediolanie jest podniesieniem prestiżu. Wszyscy doskonale wiemy, że to miasto jest jedną z modowych stolic Europy. Z racji tego, że MOHITO jest mocno przywiązane do mody, oczywistym było to, że właśnie w Mediolanie pojawi się nowy sklep należący do LPP.

Ten rynek nie jest dla MOHITO niczym nowym. Dlaczego? Marka była już dostępna w tym kraju, jednak tylko online. Nadszedł czas na uruchomienie sklepów stacjonarnych. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że nie jest to pierwszy brand LPP, który pojawia się we Włoszech. Warto przypomnieć między innymi o Reserved czy Sinsay. Pierwsza z marek jest dostępna w Mediolanie, druga w Marcon.

Ambitne plany LPP

O Italii już wiemy. Plany rozwoju LPP są bardzo ciekawe. Przede wszystkim wróćmy do ubiegłego roku, kiedy to polskie przedsiębiorstwo utworzyło trzy sklepy marki Reserved w Londynie. W maju ma tam również pojawić się jeszcze jeden sklep. Wiadomo również o tym, że LPP chce otworzyć nowe lokalizacje nie tylko we Włoszech czy Wielkiej Brytanii ale również w Grecji.