Polska vs Francja. Gdzie oglądać mecz o finał EuroBasketu 2022?

To nie miało prawa się wydarzyć, a jednak już dziś reprezentacja Polski w koszykówce zagra przeciwko Francji. Stawką jest finał EuroBasketu 2022. Gdzie oglądać mecz Polska vs Francja? O której rozpoczęcie spotkania?

My już tylko możemy, Francja musi

Reprezentacja Polski w koszykówce do półfinału Mistrzostw Europy weszła pierwszy raz od 1971 roku. Pojedynek i wygrana ze Słowenią sprawiły, że fani koszykówki w Polsce mogą świętować. Podopieczni Igora Milicića nie mieli żadnego prawa wygrać tego spotkania, ponieważ w składzie byłych już mistrzów Europy znajdował się jeden z najlepszych koszykarzy na świecie, Luka Doncić. Sport jest jednak nieprzewidywalny i to nasza reprezentacja zagra dziś z Francją o finał Eurobasketu.

Polacy zagrają dziś o finał z Francją! Fot. FIBA

Francja to jednak niezwykle groźny i przede wszystkim głębszy skład niż naszego poprzedniego przeciwnika. Polska vs Francja to prawdziwy pojedynek Dawida z Goliatem, jednak kadra koszykówki naszego kraju pokazała już na tym turnieju, że będąc czarnym koniem, potrafi mocno zaskoczyć przeciwnika. Czy Trójkolorowi są nie do pokonania? Nie, bo już dwa razy wyszli spod brzytwy i rzutem na taśmę pokonali swoich przeciwników!

Polska vs Francja – gdzie i o której oglądać półfinał EuroBasketu?

Dziś odbędzie się prawdopodobnie największy mecz w historii polskiego basketu. Polska vs Francja to spotkanie o finał, które na zawsze zapisze się w polskiej historii tego sportu. Francja jest zdecydowanym faworytem, jednak dwa razy dopisało im niesamowite szczęście. Zarówno z Turcją, jak i z Włochami przegrywali oni na kilka sekund dwoma punktami. W obu tych spotkaniach przeciwnicy Trójkolorowych rzucali w ostatnich sekundach wolne, których po prostu nie trafiali. Gdyby Turcy lub Włosi trafili jednego osobistego, dziś prawdopodobnie gralibyśmy z którąś z tych drużyn.

Gdzie oglądać spotkanie z Francuzami? Fot. EuroBasket 2022 @Twitter

To nie jest tak, że Polska nie jest bez szans, jednak o zwycięstwo będzie niezwykle ciężko. Każdy turniej ma jednak swojego kopciuszka, a chyba nikt nie chce, żeby dzisiejsze spotkanie Polska vs Francja było dla nas tą metaforyczną północą. Początek spotkania o 17:15. Będzie ono transmitowane na TVP1, oraz na TVP Sport oraz na stronie internetowej i aplikacji TVP Sport.