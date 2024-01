Polski bramkarz rozchwytywany. Anglia prawdopodobnym kierunkiem

Polski bramkarz to marka sama w sobie i o tę pozycję kibice reprezentacji nigdy nie musieli się martwić. Bartłomiej Drągowski, który obecnie jest zawodnikiem drugoligowej Spezii Calcio, znalazł się na celowniku dwóch angielskich klubów.

Ciężkie miesiące Drągowskiego

Ostatni rok dla Bartłomieja Drągowskiego nie był zbyt udany. Nie dość, że nie udało się przenieść do klubów z Serie A lub Premier League, o których mówiło się w kontekście polskiego bramkarza, to w obecnym klubie również miewa on problemy z regularną grą. Sama drużyna zajmuje 19. miejsce w Serie B.

Zainteresowanie goalkeeperem, pomimo słabego sezonu, nie milknie. W ostatnich miesiącach mówiło się o tym, że Bartłomiej Drągowski wzbudza zainteresowanie drużyn z 2. Bundesligi, ale także Stade Rennes. Teraz do grona zainteresowanych dołączyły dwie angielskie drużyny. Włoski klub szuka transferu dla Polaka, którego kontrakt mocno obciąża budżet.

Duży kontrakt sprawia, że Spezia musi sprzedać Polaka. Zainteresowanym ściągnieciem polskiego bramkarza jest m.in. Stade Rennes. Źródło: X (Twitter)

Polski bramkarz wzbudza zainteresowanie

Michał Probierz, podczas komentowania hierarchii bramkarzy reprezentacji Polski, wyznał, że Bartłomiej Drągowski, obok Łukasza Skorupskiego i Wojciecha Szczęsnego, to zawodnik, który jeśli będzie zdrowy, dostanie powołanie. Trudno jednak się z tym zgodzić, ponieważ zawodnik ten ostatni mecz w lidze zagrał 24 listopada, a Kamil Grabara i Marcin Bułka strzegą bramki w klubach, które albo walczą w Lidze Mistrzów (Kopenhaga Grabary), albo biją się o mistrzostwo kraju (Nicea Bułki).

Wkrótce może się to jednak zmienić, a decyzja selekcjonera sama się obroni, ponieważ do zainteresowanych klubów pozyskaniem polskiego bramkarza dołączyło Leeds United oraz Hull City, czyli kluby z zaplecza Premier League walczące o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii.

Polski goalkeeper Spezi Calcio rozchwytywany. Anglia prawdopodobnym kierunkiem. Fot. X (Twitter)

Leeds United obecnie zajmuje 4. miejsce w lidze, co dałoby im szanse o awans do Premier League w play-offach, natomiast Hull City plasuje się na 7. miejscu w lidze.

Źródło: Sport Wittnes