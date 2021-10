W sumie nie wiem czy ten wpis powinien pojawić się w kategorii nowe technologie. Tak naprawdę już nie pamiętam kiedy nie tylko używałem, ale i nie wiem kiedy widziałem na żywo dyskietki 3,5-calowe. Cóż, dziś dokumenty uzupełnione fotografiami potrafią zajmować więcej miejsca, niż pojemność tego nośnika. Przypominam, to „aż” 1,44 MB. Dlatego jeśli marudzicie na to, że polskie urzędy są przestarzałe (bo są), pomyślcie o tym, że japońskie dopiero rezygnują z dyskietek.

Do czego japońskim urzędom dyskietki?!

Z czym kojarzy się wam Japonia? Mam na myśli kwestie techniczne i technologiczne. Oczywiście, ogromny rozwój, postęp, nowoczesność. A tu… Zonk. Japońskie urzędy dopiero rezygnują z dyskietek 3,5-calowych. Mowa konkretnie o tokijskim okręgu Maguro, który wykorzystywał je do archiwizowania informacji dotyczących wypłat pracowników. Co ciekawe, urzędnicy przekazywali dyskietki do banku, aby ten na podstawie wspomnianych dokumentów wypłacał pensje. Banki traciły już cierpliwość, co wcale mnie nie dziwi, i wprowadziły opłatę za obsługę tego typu nośników. Mowa o miesięcznym koszcie rzędu 440 dolarów, czyli 50 tysięcy jenów. To właśnie sprawiło, że Tokio doszło do wniosku, by zaprzestać korzystania z dyskietek, ponieważ jest to zbyt duży koszt. Coś mi się wydaje, że w Polsce takie 440 dolarów dla urzędników to jak splunąć i raczej nikt by sobie takimi kwotami nie zawracał głowy. Jak widać, w kraju kwitnącej wiśni jest zupełnie inaczej.

Kwestia dyskietek w urzędzie to nie jedyny temat, do którego Japończycy się tak mocno przyzwyczaili. Jakiś czas temu urzędnicy… strajkowali bo nie chcieli aby z urzędów zniknęły takie urzędzenia jak faks. Mieli również problem z usunięciem pieczątek. Kto by pomyślał.

Polskie urzędy są przestarzałe? Japońskie dopiero rezygnują z dyskietek

Nadal twierdzę, że wprowadzanie nowych technologii do urzędów w naszym kraju idzie opornie. Patrząc jednak na to, jak działają Japończycy, można smiało stwierdzić, że jesteśmy lata świetlne przed nimi. Możemy przecież wiele spraw załatwić już nie wychodząc nawet z domu.

Wcale się nie dziwię, że banki wymusiły wprowadzenie zmian, gdyż nie oszukujmy się, korzystanie z dyskietek jest kłopotliwe i uciążliwe i irytujące i tak dalej i tak dalej. Młodszej części naszych czytelników prezentuję kreatywne wykorzystanie nośników dyskietek.

Źródło wiadomości: Komputer Świat.