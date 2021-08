Powrót do szkoły z X-Kom! Wielkie promocje na laptopy!

Obecne czasy sprawiły, że nauka bez laptopa jest praktycznie niemożliwa. Jeśli więc rozglądacie się za nowym laptopem dla siebie lub dla swoich najmłodszych, to w sklepie X-Kom ruszyła wyprzedaż Back to school. Promocje na laptopy sięgają nawet 700 PLN! A to nie wszystko, co przygotował dla nas sklep!

Laptopy w X-Kom tańsze nawet o 700 złotych!

X-kom przygotował nową promocję, która pozwoli wyposażyć się w nowego laptopa w niskiej cenie. Promocja Back to school obejmuje wiele modeli, które możemy wyrwać w naprawdę bardzo dobrych cenach. Niektóre rabaty sięgają nawet 700 złotych! Jest to więc idealna pora na zakup nowego laptopa do pracy, na studia czy dla naszych najmłodszych, bo już niebawem wracają do szkoły!

Pod tym linkiem znajdziecie wszystkie przecenione laptopy w sklepie X-kom, które objęte są promocją Back to school. Aby skorzystać z rabatu, wystarczy dodać interesujący nas produkt objęty promocją do koszyka i aktywować kod rabatowy szkoła. Promocja w sklepie trwa do 29 sierpnia 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów. Na jedną osobę przypada jeden laptop.

Wiele innych promocji w ofercie sklepu!

Promocja Back to school nie jest jedyną akcją, którą przygotował sklep X-kom. Znajdziemy tutaj kolejną edycję Tygodnia druku. Drukarki również są ważnymi urządzeniami podczas roku szkolnego, dlatego też warto się w jakąś wyposażyć. Rabaty na urządzenia wielofunkcyjne sięgają nawet 42%! Urządzenia te znajdziecie pod tym linkiem. Zasady działania promocji są takie same – wystarczy użyć kodu drukuj-taniej do 29 sierpnia 2021 roku.

X-kom przygotował także ofertę rat 0% na smartfony. Aby z niej skorzystać, trzeba dodać telefon do koszyka, aktywować kod raty-zero, a następnie wybrać sposób dostawy i metodę płatności jako przelew bankowy. Po złożeniu zamówienia na nasz adres mailowy przyjdzie wiadomość z linkiem do wniosku ratalnego. Promocja trwa do 29 sierpnia, a akcją objęte są urządzenia w zakresie od 300 do 30 000 PLN. Raty można rozłożyć na 3 lub 20 płatności.

Sklep przygotował również promocję na urządzenia smart. Promocje na inteligentne urządzenia domowe sięgają nawet 30 procent! Jeśli chcecie unowocześnić swój dom, wystarczy, że przy zamówieniu aktywujecie kod smart-home. Wszystkie urządzenia znajdziecie tutaj. Ta promocja trwa do 24 sierpnia, więc musicie się śpieszyć. Do urządzeń smart możecie podłączyć głośniki, a jeśli takich nie macie, to w x-kom trwa promocja na zestawy marki Edifier. Przy zakupie wystarczy aktywować kod edifier-week. Promocją trwająca do 29 sierpnia objęte zostały zarówno głośniki, jak i słuchawki bezprzewodowe. Ofertę znajdziecie tutaj.