Poznaliśmy termin premiery iPhone SE 5G?

Seria iPhone 13 to nie jedyna premiera smartfonów, na jaką mogą liczyć fani amerykańskiej marki. W planach Apple znajduje się także zaprezentowanie nowej, odświeżonej wersji iPhone SE, który jest budżetową propozycją giganta z Cupertino. Co wiemy na jego temat i kiedy można spodziewać się premiery telefonu?

Kiedy iPhone SE 5G trafi na rynek?

iPhone SE 5G to model, który ma być budżetową propozycją w ofercie amerykańskiego producenta. Pierwsza generacja modelu trafiła na rynek w 2016 roku i swoim wyglądem nawiązywała do uwielbianej „piątki”. Po czterech latach od premiery pierwszej generacji na rynek trafił iPhone SE 2020. Stylistycznie nawiązywał on do iPhone 8. Teraz Apple szykuje się do premiery trzeciej generacji budżetowego smartfona.

Przeczytaj także: Apple zarobiło miliardy dolarów… na grach!

Jak podają najnowsze wieści, iPhone SE 5G ma trafić na rynek na początku 2022 roku. Bardzo prawdopodobny jest tutaj końcówka pierwszego kwartału, początek drugiego. Powodem jest czas premiery poprzednich modeli. Pierwsza generacja zadebiutowała w marcu, druga w kwietniu. Czy telefon zmieni się względem poprzednika? Największą różnicą będzie przede wszystkim wydajność, a co z wyglądem?

Czym zaskoczy nas nowy model?

Osoby, które oczekują wielki zmian w iPhone SE względem poprzednika, który zadebiutował w 2020 roku, mocno się zawiodą. Jak podaje blog MacOtakara najnowszy model, który do sprzedaży trafi w przeciągu kilku miesięcy, będzie posiadał taką samą konstrukcję. Znajdziemy więc tutaj 4,7-calowy wyświetlacz Retina HD z przyciskiem Home wraz z Touch ID. W tej chwili są to jednak spekulacje i trzeba na to wszystko patrzeć z przymrużonym okiem.

iPhone SE 2022 będzie pracował na zupełnie nowym procesorze. Mowa tutaj oczywiście o Apple Bionic A15, który został zastosowany w tegorocznych smartfonach producenta. Na pokładzie znajdzie się modem Snapdragon X60 wspierający technologię 5G. Czy spekulacje te się potwierdzą? Wcześniej sugerowano, że smartfon zyska o wiele większy ekran o przekątnej 5,5-cala. Produkcja ma ruszyć jeszcze w grudniu tego roku.