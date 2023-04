Pożyczka u Apple. Producent będzie teraz jak bank

Pożyczka u Apple brzmi jak coś abstrakcyjnego, bo jak można prosić o pieniądze giganta technologicznego, jednak firma z Cupertino przedpremierowo uruchomiła nową funkcję Apple Pay Later, która pozwala zapłacić za zakupu w późniejszym terminie lub właśnie na raty. Czy rozwiązanie trafi do Polski?

Pożyczka u Apple. Nowa forma płacenia

Apple Pay Later to rozwiązanie, o którym dowiedzieliśmy się już kilka miesięcy temu, jednak dopiero teraz poznaliśmy szczegóły działania nowej funkcji giganta z Cupertino. W ostatnich latach bardzo popularna stała się forma płacenia za zakupy z opóźnieniem. Możemy tutaj wyróżnić takie usługi jak PayPo czy Klarna, które “płacą” za nas za produkt, a my zobowiązujemy spłacić “pożyczkę” w ciągu następnych 30 dni.

Apple postanowiło pójść podobną drogą i uruchomiło przedpremierowo nowy program Pay Later, który udostępniony został poszczególnym użytkownikom produktów giganta z Kalifornii. Oczywiście grupa badawcza znajduje się w Stanach Zjednoczonych, jednak już teraz wiemy, jak działa nowy system płatności.

Teraz zakupy z Apple będzie można rozłożyć na raty. Fot. Menworld

Apple Pay Later pozwoli wziąć pożyczkę u amerykańskiego giganta

Okazuje się, że Apple Pay Later będzie oferowało możliwość ratalnego spłacania produktów. Według informacji płatność można podzielić na cztery niskoprocentowe raty. Pożyczka może wynosić od 50 do 1000 dolarów (ok. 215 do 4300 złotych). Płatność obowiązuje w sklepie z aplikacjami oraz w kontekście do zakupów online. Oczywiście możemy przeznaczyć te pieniądze na wszystko, jednak sprzedawcy muszą oferować możliwość płacenia Apple Pay.

Sami sprzedawcy nie muszą podejmować dodatkowych kroków, ponieważ raty oferowane przez Apple udzielane są przez program ratalny Mastercard. Wszelkie najważniejsze informacje dotyczące m.in. harmonogramu spłat, umieszczone zostaną w aplikacji Portfel. Haczyk jest jednak taki, że do skorzystania z tej funkcji potrzebna będzie karta debetowa, a nie kredytowa, ponieważ firma chce uniknąć sytuacji, w której użytkownik zaciągnie większą kwotę, niż jest w stanie spłacić.

Na ten moment nie wiemy, czy nowa funkcja trafi do Polski.

Czy nowa funkcja trafi do Polski?

Źródło: AppleInsider