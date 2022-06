Do ciekawych wniosków za sprawą raportu „Praca zdalna i hybrydowa w IT. Jak chcemy pracować po pandemii?” dochodzi No Fluff Jobs. Według wspomnianego dokumentu pracownicy IT mówią wprost – albo praca zdalna albo odchodzę.

Analizując raport No Fluff Jobs możemy stwierdzić, że w naszym kraju nadal 74,6% osób pracuje w pełni zdalnie. Co ciekawe, 1/3 pracowników dostała sprzęt, który pomaga w wykonywaniu zadań w domu. Wiele osób, a konkretnie 37,5% pracuje w pokoju dziennym, natomiast 26,5% ma przygotowane biuro domowe. Jakby tego było mało, 1/5 deklaruje, że pracuje z… sypialni. Nie dziwi mnie więc to, że Polacy wcale nie chcą wracać do biur. Po prostu, z domu pracuje im się o wiele wygodniej.

Większość osób bardzo pozytywnie ocenia pracę zdalną. Pracownicy IT na tyle się do niej przyzwyczaili, że 96% sugeruje, że nie chce wracać do biura. Najciekawsze jest to, że aż 56% ankietowanych mówi wprost: albo będę mógł pracować zdalnie, albo szukam nowej firmy. Co ciekawe, 55% pracowników IT sugeruje, że jeśli pracodawca zrezygnuje z opcji pracy w trybie hybrydowym, również zacznie poszukiwania innego przedsiębiorstwa.

Dlaczego ludzie lubią pracę zdalną? Przede wszystkim chodzi o brak konieczności dojazdu do biura, a także możliwość pracy z dowolnego miejsca. Pozostając przy temacie „lokalizacji” prywatnego biura, wiele osób wyznaczyło specjalne miejsce do pracy. Niewielka, ale jednak, część osób pochwaliła się tym, że pracuje z sypialni. Nie wiadomo jednak czy chodzi o łóżko czy jednak np. jakieś biurko, które jest ulokowane w tej części domu/mieszkania.

Ankietowani sugerują, ze pracując z domu, mają więcej swobody oraz czasu dla siebie, a to przekłada się na większą więź z rodziną. Aby jednak nie było zbyt kolorowo, raport informuje, że praca z domu przekłada się na dużą liczbę spotkań (zapewne on-line), dłuższą pracę oraz zmęczenie i niestety, gorsze relacje ze współpracownikami. Niektórzy nie potrafią skupić się na zadaniach, mają gorszy nastrój oraz poczucie zaniedbywania pracy. Są to jednak wyniki znikome, bowiem odpowiedziało tak zaledwie kilka procent osób.

Tak naprawdę większość ankietowanych chwali się, że ma lepsze samopoczucie i większą produktywność. Zapewne ma to związek z większym skupieniem oraz swobodą w domu. Dużym plusem jest również to, że pracownicy bardzo dobrze oceniają podejście do pracy zdalnej przez swoich szefów. Firmy przyzwyczaiły się do takiego modelu pracy. Wydaje mi się, że działanie online, jeśli jest możliwe, powinno być czymś oczywistym. Przykładem może być to, że dobry specjalista, którego chcemy pozyskać nie musi zmieniać miejsca zamieszkania, a często jest to utrudnieniem – właśnie w zatrudnieniu takiej osoby, która rezygnuje, jeśli musi się relokować.