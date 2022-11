Na świecie znajdziemy pełno uczciwych ludzi, ale są również tacy, których możemy nazwać oszustami. Były pracownik Apple, który zdefraudował ponad 17 milionów dolarów, z pewnością należy do tej drugiej grupy. Mężczyzna przyznał się do wszystkiego i grozi mu 20 lat pozbawienia wolności.

Przez 7 lat oszukiwał pracodawcę

Były już pracownik Apple, Dhirendra Prasad to pracownik Apple, który pracował w dziale Global Service Supply Chain. Od 2011 do 2018 roku mężczyzna zdefraudował ponad 17 milionów dolarów do amerykańskiego giganta. Prasad przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Pracownik Apple ukradł firmie 17 mln dolarów!

Pracownik Apple przyznał się nie tylko do brania łapówek, ale również do kradzieży części, zawyżania faktury i zmuszania Apple do zapłaty za produkty i usługi, które firma nigdy nie otrzymała. Cały proces trwał siedem lat, co pozwoliło wykraść Prasadowi ponad 17 milionów dolarów!

Pracownik Apple ukradł ponad 17 milionów dolarów

Podczas śledztwa okazało się, że Prasad nie pracował sam. Pracownik miał wspólnika, Dona M. Bakera, który prowadził firmę CTrends. W jednym ze swoich przekrętów mężczyzna wysyłał do Bakera płyty główne Apple, a następnie odzyskiwał elementy z tych urządzeń. W kolejnym etapie Prasad organizował zamówienia na te części. Baker odsyłał komponent do giganta z Cupertino, a firma CTrends wystawiała faktury, za które płaciło Apple.

Mężczyzna oszukiwał swojego pracodawcę przez 7 lat! Miał kilku wspólników.

Prasad oszukiwał nie tylko Apple, ale również przyznał się do oszustw podatkowych, na których IRS, czyli amerykański urząd podatkowy, miał stracić ponad 1,8 miliona dolarów.

Były pracownik Apple czeka teraz na wyrok, który usłyszy w marcu przyszłego roku. Mężczyzna przyznał się do popełnionych przestępstw, przynajmniej do części, za co grozi mu kara 20 lat więzienia. Okazało się, że przyznał się również do przestępstwa mającego na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych, co jest równoznaczne z karą dodatkowych 5 lat za kratkami. Prasad zrzekł się majątku wartego 5 milionów dolarów, który zgromadził dzięki swoim oszustwom.

