Prezent na Walentynki dla ukochanej – co kupić?

Zbliżają się Walentynki, zatem większość panów zaczyna się zastanawiać jaki wybrać prezent na Walentynki. Co kupić dla swoich żon, dziewczyn czy partnerek. Co wybrać, aby podarunek zachwycił ukochaną? Propozycji jest wiele a wybór konkretnej powinien zależeć przede wszystkich od charakteru i osobowości partnerki. Poniżej znajdziesz kilka propozycji sprawdzonych prezentów, które z pewnością ucieszą obdarowaną nimi osobę.

Piękne kwiaty na Walentynki

Kwiaty na Walentynki to wręcz klasyczny pomysł na podarunek dla ukochanej kobiety, a klasyka, jak wiadomo, nigdy nie wychodzi z mody. Piękny bukiet czerwonych róż z pewnością wywoła więc uśmiech zadowolenia na twarzy partnerki. Jeśli chcesz jednak nieco unowocześnić ten podarunek, zdecyduj się na tzw. flower box, czyli dosłownie „kwiaty w pudełku”.

Te pozornie zwyczajne pudełka, w których florystka umieszcza efektowną kompozycję kwiatową, cechują się wysoką jakością i starannością wykonania. Jest to więc świetny prezent na walentynki. Ważnym atutem tego prezentu jest również jego trwałość. Podczas gdy klasyczna wiązanka przetrwa w wazonie zaledwie tydzień, eleganckie kwiaty na Walentynki w formie flower boxa zachowają swe walory estetyczne nawet przez dwa lata! To sprawi, że ukochana będzie mogła cieszyć się widokiem kwiatów w pudełku jeszcze w kolejne Święto Zakochanych. Co więcej, dzięki flower boxowi odpada konieczność szukania odpowiedniego wazonu, do którego zostanie włożony okazały bukiet, ponieważ ten rodzaj kompozycji florystycznej nie wymaga wyjmowania z opakowania. Ważną zaletą tego rozwiązania są też wyjątkowe walory estetyczne, które pozwalają umieścić kwiaty w pudełku praktycznie w każdym miejscu w domu, gdzie od razu staną się dekoracją przestrzeni.

Kolor kwiatów, które znajdą się w pudełku, może być absolutnie dowolny, jednak nie można zaprzeczyć, że żaden inny kolor nie pasuje do Święta Zakochanych tak dobrze, jak czerwony. Dlatego najlepsze kwiaty na Walentynki to dla wielu osób po prostu czerwone róże. Bukiet takich roślin umieszczony w czarnym, bordowym albo złotym ekskluzywnym pudełku z pewnością zrobi wrażenie oraz będzie widocznym znakiem uczucia do ukochanej osoby.

Naszyjnik, pierścionek lub kolczyki – ekskluzywna biżuteria to dobry prezent na Walentynki

Flower box jest tak ozdobnym upominkiem, że może być wręczany jako jedyny podarunek walentynkowy. Jeśli jednak chcesz dołączyć do niego coś więcej, to polecaną propozycją jest biżuteria. Twoja partnerka z pewnością doceni piękne kolczyki, pierścionek bądź bransoletkę. Te pozornie niewielkie drobiazgi mogą stanowić doskonałe uzupełnienie bukietu. Niewielkie pudełeczko z kolczykami, naszyjnikiem lub wisiorkiem umieszczone w kwiatach może okazać się kolejnym wspaniałym, zaskakującym prezentem.

Prezent na Walentynki? Co powiesz na pobyt w SPA dla żony, narzeczonej lub dziewczyny

Kolejnym ciekawym pomysłem może być prezent w postaci vouchera na wizytę w SPA, salonie masażu albo u kosmetyczki, gdzie Twoja ukochana skorzysta z różnych zabiegów regeneracyjnych, odprężających i relaksujących. Wizyta w SPA czy w salonie kosmetycznym może okazać się bardzo dobrym pomysłem, który zachwyci zwłaszcza zapracowane i zabiegane panie.

