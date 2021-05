Procesor Apple A15 właśnie trafił do produkcji. iPhone 13 coraz bliżej!

Premiera nowych smartfonów amerykańskiej marki zbliża się do nas wielkimi krokami. Okazuje się, że tajwańskie przedsiębiorstwo TSMC rozpoczęło produkcję procesorów Apple A15, które będą zasilać nadchodzącego iPhone 13!

Procesor Apple A15 trafił do produkcji

Według najnowszych raportów nowy procesor Apple A15 trafił do produkcji. Układ ten trafi do nadchodzącego iPhone 13, który zaprezentowany zostanie najprawdopodobniej we wrześniu. Takim ruchem amerykański gigant chce zabezpieczyć się przed kryzysem związanym ze słabą dostępnością podzespołów. Wcześniejsze rozpoczęcie masowej produkcji da przedsiębiorstwu z Cupertino większą swobodę ruchów.

Apple A15 Bionic trafił już do masowej produkcji.

Za produkcję układów A15 do najnowszego iPhone 13 odpowiada tajwańskie przedsiębiorstwo TSMC. Źródła świata technologicznego donoszą, że firma uruchomiła już linie produkcyjne, a procesory Apple A15 Bionic trafiły juz do masowej produkcji.

Co zaoferuje nam nowy procesor?

Uruchomienie produkcji układu Apple A15 do najnowszych iPhone 13 może sugerować, że premiera smartfona rzeczywiście odbędzie się we wrześniu. Istniały pogłoski, że producent zaprezentuje „trzynastkę” w podobnym terminie co obecna, 12 generacja. Serię iPhone 12 pokazano w połowie października, co spowodowane było wybuchem pandemii COVID-19.

Czy więc będzie charakteryzował się nowy procesor giganta z Cupertino? A15 będzie wykonany w 5 nm procesie technologicznym, więc pod tym względem nie będzie różnił się od poprzednika. Nowa generacja ma jednak gwarantować jeszcze wydajniejszą pracę oraz mniejsze zużycie energii, co przeniesie się na dłuższą żywotność baterii. Procesor będzie obsługiwał m.in. modem 5G czy wyświetlacz OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz.

