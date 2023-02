Projektor gamingowy BenQ X3000i. Gaming przez duże “G”!

Entuzjastów projektorów przybywa w szybkim tempie. To wszystko za sprawą takich urządzeń jak BenQ X3000i. Czy to najlepszy projektor gamingowy? Sprawdźmy to!

BenQ X3000i – TV czy projektor? Co wybrać?

Czy projektory kiedykolwiek pokonają telewizory? W wielu przypadkach już to zrobiły, a w niektórych nigdy do tego nie dojdzie. Dlaczego? Rozmiar “rzucanego” obrazu przez multimedialny projektor to w zasadzie nasz wybór. Jeśli posiadamy duże pomieszczenie ze sporym kawałkiem czystej ściany, możemy delektować się tym, co projektory mają do zaoferowania – olbrzymi obraz. Przekątne rozpoczynające się od 90 cali a kończące na 300 to coś, o czym miłośnicy “highendowych” telewizorów mogą pomarzyć. Z drugiej jednak strony komfortowe oglądanie treści przy każdym świetle czy brak potrzeby manipulowania wystrojem pomieszczenia przemawia za telewizorami.

Czy opowiadanie się po jakiejś stronie w tej “świętej wojnie” ma sens? Otóż nie! Nawet najlepszy projektor nie zastąpi telewizora i na odwrót jest zupełnie tak samo.

BenQ X3000i – “flagowy” perfekcjonista

BenQ X3000i to “najcięższe działo” jakie w swoim arsenale posiada firma z Taiwanu. Testowany przeze mnie egzemplarz to w pełni LED-owe źródło obrazu. Za wytwarzanie światła odpowiada tutaj technologia 4LED, która wyróżnia X3000i na tle konkurencji. Do standardowych, trzech diód (RGB LED) została dodana nowa, czwarta dioda odpowiadająca za niebieskie źródło światła. Dzięki temu rozwiązaniu jasność rzucanego obrazu wzrasta o 12% co przy normalnym użytkowaniu można z łatwością dostrzec. Jasność to aż 3000 ANSI lumenów, a co za tym idzie? BenQ X3000i świetnie sprawdzi się nie tylko przy mocno zaciemnionych pomieszczeniach ale także w miejscach, gdzie światło dzienne dociera.

To, co przemawia za tym projektorem bez dwóch zdań to jego możliwości wyświetlania obrazu. Rozdzielczość 4K ze standardem HDR10 robi olbrzymie wrażenie. Trzeba mieć jednak świadomość, że chęć korzystania z funkcji High Dynamic Range będzie okupiona dużo niższą jasnością obrazu, a to po to, by uzyskać jak najlepszy kontrast, czerń i “soczyste” odwzorowanie kolorów. Aktywny HDR10 będzie skierowany do osób, które będą chciały cieszyć się idealnym obrazem w swoich prywatnych, domowych “salach kinowych”.

Rozdzielczość 4K uzyskana w projektorze BenQ X3000i jest możliwa dzięki technologii DLP, dzięki której obraz 1080p jest powielany, a nakładane na siebie klatki tworzą ostry jak brzytwa obraz. Szczegółowość jest bardzo istotna, kiedy chcemy używać projektora i “rzucać” obraz o wielkości większej niż 150 cali. W tym przypadku X3000 i radzi sobie świetnie i na pewno zaskoczy wielu malkontentów.

BenQ X3000i – nietypowa budowa i “łatwość” w konfiguracji.

Benq X3000i z wyglądu nie przypomina typowego projektora. W tym przypadku mamy do czynienia z bardziej “kwadratową” konstrukcją. Wydaje mi się, że taka budowa urządzenia jest spowodowana chęcią umieszczenia “we wnętrzu” lepszych głośników. Na pokładzie znalazł się system treVolo, który składa się z dwóch 5 watowych głośników z opcją surround. Doznania audio wciąż nie podbiją serca “audifilów”, lecz z czystym sumieniem muszę przyznać, że BenQ X3000i z odtwarzaniem dźwięku radzi sobie całkiem dobrze. Oczywiście, brak tutaj chociażby najmniejszego basu, jednak umieszczenie wbudowanego subwoofera mogłoby spowodować drgania obrazu wywołane mocnymi dźwiękami.

Co do wyglądu samej bryły muszę stwierdzić, że przez swoją “inność” jest atrakcyjny. Jedyna opcja kolorystyczna przewiduje biel jako dominant, czerń na froncie oraz elementy dekoracyjne o pomarańczowym kolorze. Zastosowany tutaj zabieg stylistyczny może mieć znaczący wpływ na wybór tego modelu w przypadku nowoczesnego salonu, gdyż wygląda futurystycznie i elegancko.

Jedynym z problemów konfiguracji może być ustawienie samego urządzenia w dogodnym miejscu. BenQ X3000i nie jest aż tak “poręczny” jak konkurencja, więc znalezienia takowego może być problematyczne. Ten projektor jest w stanie stworzyć 100 calowy rzut z niespełna 2,5 metra. Dzięki zoomowi oraz ustawieniom trapezu jego pozycja nie musi być idealnie na wprost ekranu czy ściany co bywa niezwykle pomocne. Możemy również zawiesić urządzenie pod sufitem na specjalnym ramieniu (wymaga dopłaty).

Do kontrolowania X3000i, kiedy ten może wisieć u naszego sufitu, użytkownicy mają do dyspozycji pilot. Za jego pomocą dotrzemy w najgłębsze zakamarki ustawień obrazu, przełączymy się pomiędzy źródłami obrazu itp. Niestety dużym minusem jest brak podświetlenia co bardzo utrudnia korzystanie z pilota w ciemności.

BenQ X3000i w grach i filmach.

Skoro firma BenQ reklamuje swój produkt jako ten skierowany do graczy nie pozostało mi nic innego jak opisać możliwości X3000i w grach. Do tego celu użyłem konsoli PS5 oraz PC. Po kilku tygodniach spędzonych z tym projektorem muszę stwierdzić, że to najlepsze, co mogło przytrafić się graczom z zamiłowaniem do grania na wielkim ekranie. Co przemawia za wyborem tego projektora? Niski input lag oraz odświeżanie obrazu. W tym przypadku granie na PS5 w 4K z 60 FPS może nie robić wrażenia. Kiedy jednak wspomnimy o rozdzielczości 1080p z 240 FPS, to tym urządzeniem mogą zainteresować się profesjonalnie gracze, prawda?

BenQ X3000i był testowany w wielu tytułach AAA tj. Cyberpunk, God of War: Ragnarok czy Spiderman. Każdy z tych tytułów może pochwalić się piękną oprawą audiowizualną. Kiedy tak piękną grafikę “rzucimy” na 100, a nawet 150 calowy obraz, widok może zatrzymać dech w piersiach. Doznania są fenomenalne, obraz ostry, a kolory dzięki HDR 10 kapitalnie odwzorowane. Podczas gry w 4K musimy jednak zaakceptować Input lag wynoszący prawie 17 ms. Jest to akceptowalne, ale tylko w przypadku grania w tytuły dla jednego gracza. Kiedy mowa o grze wieloosobowej, gdzie liczy się każda milisekunda, jesteśmy zmuszeni na skorzystanie z rozdzielczości FHD. Tam Input lag spada do 4 ms. Do dyspozycji użytkownika zostały oddany predefiniowane tryby wyświetlania obrazu. Możemy wybrać np.: FPS, RTS i SPORT.

Granie na projektorze wciąż bywa dość kontrowersyjnym tematem. Zupełnie inaczej jest gdy chodzi o oglądanie filmów. Tutaj temat jest oczywisty. Oglądanie na dużym ekranie jest przyjemne oraz bardzo łatwo kojarzone z salami kinowymi. BenQ X3000i staje na wyżynach swoich możliwości, by stać się urządzeniem do domowej rozrywki i powiem szczerze, że ma na to “papiery”. Filmy oglądane w rozdzielczości 4K z aktywnym HDR w dobrze wyciemnionym pomieszczeniu pozwalają poczuć się jak w kinie. Obraz jest ostry, a wysoki kontrast sprawia, że czernie są bardziej niż akceptowalne.

Dzięki “niewidzialnej” wtyczce pod obudową ten projektor staje się w pełni “smart”. Możemy korzystać z Android TV, dzięki czemu obsługa urządzenia staje się jeszcze bardziej przyjazna.