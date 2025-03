Finał motomarca. Motorola poleciała na grubo! Takie ceny?!

Powoli dobiega finał motomarca, a więc akcji promocyjnej marki Motorola. Wiedziałem, że nie skończy się to… jakoś. Nie sądziłem jednak, że dostaniemy dwa topowe modele smartfonów w tak świetnych cenach. Konkurencja z pewnością drży!

Kotka Grażyna nie przestaje zaskakiwać. Tak, to ta kocia ambasadorka kampanii motomarzec. Podobno Internet powstał po to, by oglądać zdjęcia i filmy kotów. Dlatego też dziś pojawiła się iście kocia, to znaczy, królewska oferta na dwa smartfony marki Motorola. Mowa o modelach z klapką. Jeden z nich przetestowałem. Mowa o razr 50 ultra Mocha Mousse, który okazał się świetnym kompanem na codzień. Mowa o przeglądaniu mediów społecznościowych czy o robieniu fotek, a więc rzeczy, które faktycznie robimy najczęściej. Wiecie już, że faktycznie jest to dobry smartfon. Przejdźmy teraz do tematu oferty promocyjnej marki Motorola.

Finał motomarca. Motorola razr 50 ultra Mocha Mousse. Fot.: Ernest Dragan.

Finał motomarca z rozmachem. Smartfony z klapką w mocno obniżonych cenach

Jeśli planowałeś zakup smartfonu z klapką, masz idealną okazję na spore oszczędności. Dlaczego? Wszystko dzięki marcowej kampanii marki Motorola, która obniża ceny swoich telefonów. Od dziś, do końca marca bieżącego roku możesz kupić dwa składane modele: motorola razr 50 oraz motorola razr 50 ultra. Ile będą kosztować?

model razr 50 ultra w wersji 12 GB RAM i 512 GB na dane – 3799 zł (wszystkie wersje kolorystyczne)

smartfon razr 50 w wersji 8 GB RAM i 256 GB na dane – 2999 zł (wszystkie wersje kolorystyczne)

Jak widać, jeśli chodzi o finał motomarca, faktycznie mówimy o dużych obniżkach, ponieważ jeszcze nie tak dawno model ultra był wyceniany na 3999 zł, z kolei razr kosztował około 3300 zł. Szczegóły na temat oferty promocyjnej znajdziecie za pośrednictwem specjalnej podstrony o motomarcu. Czas przyjrzeć się bliżej obu modelom. Oczywiście, nie będę się mocno rozpisywał na ich temat, bowiem są raczej znane na rynku, aczkolwiek wyszczególnię ich najważniejsze cechy i zalety. Zacznę od modelu tańszego.

Finał motomarca. Smartfony z klapką w obniżonych cenach.

Motorola razr 50

Przede wszystkim ekran – w tym przypadku zewnętrzny to pOLED o przekątnej 3,6 calim natomiast ten wewnętrzny, czyli główny oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz. Jest to matryca pOLED o przekątnej 6,9-cali, która wyświetla obraz w rozdzielczości FHD+. Do tego mamy do dyspozycji procesor Dimensity 7300X, który wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM. Na nasze dane, o czym już wspominałem udostępniono 256 GB pamięci. Fotki robimy aparatem 50 Mpx + 13 Mpx (ultraszerokokątny) ze stabilizacją OIS. Z kolei selfie możemy zrobić dzięki obiektywowi 32 Mpx. Baterię o pojemności 4200 mAh ładujemy z mocą 30 W, lub za pomocą szybkiego ładowania 15 W. Jest też ochrona przed zachlapaniem IPX8 oraz wsparcie moto AI.

Finał motomarca!

Motorola razr 50 ultra

Flagowy smartfon z klapką marki Motorola, bo jak inaczej określić ten model? Wyposażono go w 4-calowy ekran zewnętrzny pOLED. Obecnie jest to największy wyświetlacz tego typu dostępny na rynku. Do tego dochodzi wewnętrzny pOLED wyświetlający obraz w rozdzielczości FHD+, który cechuje się odświeżaniem na poziomie 165 MHz. Dodam tylko, że ekran ma przekątną 6,9-cali i jest to pOLED. Jeśli chodzi o procesor, mamy do dyspozycji topowy wariant Snapdragon 8s Gen 3, który dodatkowo jest wspierany przez 12 GB pamięci RAM. Fotek i innych multimediów możemy zarchiwizować naprawdę dużo, ponieważ producent udostępnia aż 512 GB na dane.

To, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło to aparat. Główny to dwa obiektywy 50 Mpx + 50 Mpx (teleobiektyw) z OIS. Jeśli chodzi o obiektyw do selfie, mamy do dyspozycji 32 Mpx. Co z baterią? W tym przypadku akumulator ma pojemność 4000 mAh. Możemy go naładować w miarę szybko, bowiem smartfon wspiera ładowanie 45 W. Jeśli macie ochotę skorzystać z bezprzewodowego ładowania, nie ma żadnego problemu. To ma moc na poziomie 15 W. Tak jak motorola razr 50, tak też razr 50 ultra posiada wsparcie dla moto AI oraz Google Gemini. Nie musimy martwić się również o zachlapania czy kurz, bowiem smartfon posiada certyfikat IPX8.