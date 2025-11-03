Promocja MOVA E20 za 370 zł! Testowaliśmy tego robota!

Jeśli od dawna myślisz o robocie sprzątającym, ale ceny w polskich sklepach skutecznie psują humor, to dzisiejsza oferta może Cię mile zaskoczyć. Hiszpański Amazon wrzucił świetną promocję na MOVA E20 i to taką, że trudno przejść obok niej obojętnie. Sprzęt, który w Polsce kosztuje około 588 zł, tam można dorwać za 372,82 zł, a z przesyłką do Polski wychodzi ok. 417 zł. Jak za robota z laserową nawigacją i funkcją mopowania – oferta brzmi bardzo kusząco.

Robot odkurzająco-mopujący MOVA E20.

Cena, która nie boli (w przeciwieństwie do sprzątania)

Zacznijmy od najważniejszego, czyli od tego, ile zapłacisz. Sam robot kosztuje €88.07, do tego dochodzi wysyłka za €10.44, więc finalnie mamy €98.51, czyli w przeliczeniu około 417 zł. Można? Można.

Biorąc pod uwagę, że to marka, która naprawdę nie robi bubli, a MOVA E20 to nie jest żaden „no-name z czeluści Internetu”, cena wręcz zaskakuje. To świetna opcja dla osób, które chcą wejść w świat automatycznego sprzątania bez wydawania dużej kasy na topowe modele.

Robot odkurzająco-mopujący MOVA E20.

Co potrafi MOVA E20? Zaskakująco dużo

Robot to nie tylko kulka jeżdżąca po podłodze — i MOVA E20 jest na to dobrym przykładem. Ten model łączy odkurzanie z mopowaniem, więc od razu pozbywa się brudu, a przy okazji przeciera podłogę. Idealne, jeśli masz dzieci, zwierzęta albo ogólnie… życie.

Najważniejsze funkcje:

Nawigacja laserowa LDS — robot skanuje mieszkanie i tworzy dokładną mapę. Nie błądzi, nie kręci kółek i nie robi „chaosu kontrolowanego”.

Czas pracy 260 minut — to naprawdę dużo. Spokojnie ogarnie mieszkanie w jednym podejściu, a jeśli zabraknie mu mocy, sam wraca do bazy i wznawia sprzątanie.

Aplikacja mobilna — możesz ustawić harmonogram, sprawdzić, gdzie aktualnie jeździ, albo zlecić mu szybkie sprzątanie, gdy znajomi zapowiedzą się 10 minut wcześniej.

Czujniki antykolizyjne i krawędziowe — nie rozwali mebli, nie spadnie ze schodów, nie zniszczy niczego po drodze (z wyjątkiem Twojego przekonania, że sprzątanie musi być męczące).

Automatyczny powrót do bazy — koniec szukania robota po całym domu.

To wszystko w sprzęcie, który kosztuje niecałe 420 zł z dostawą? Brzmi jak naprawdę dobra opcja dla każdego, kto chce mieć porządek bez wysiłku.

Robot odkurzająco-mopujący MOVA E20.

Jak to działa na co dzień?

Jeżdżący po podłodze robot to nie jest już żadna nowość, ale różnice między modelami bywają ogromne. W tańszych urządzeniach często brakuje porządnej nawigacji — a bez niej sprzątanie przypomina walkę z wiatrakami. MOVA E20 dzięki laserowi faktycznie „rozumie”, co robi.

Porusza się w logicznych liniach, nie omija obszarów, nie powtarza pracy w nieskończoność. Jeśli masz dywan, ogarnie go z przyzwoitą skutecznością, a jeśli podłogi twarde — mopowanie zrobi robotę.

Aplikacja też jest solidna: możesz tworzyć strefy zakazane, ustawiać konkretne pomieszczenia do sprzątnięcia, a w razie potrzeby – puścić go „na szybko”. To przydatne, jeśli pracujesz przy komputerze cały dzień, a dzieci właśnie rozsypały pół miski płatków.

Dla kogo jest robot MOVA E20?

Ten model jest idealny, jeśli:

chcesz robota „do codziennego ogarniania”, a nie zaawansowanego cyborga,

nie chcesz wydawać fortuny, ale też nie chcesz zabawki, która po tygodniu przestanie działać,

potrzebujesz czegoś prostego i skutecznego, co działa z aplikacją i nie wymaga doktoryzowania się z obsługi.

Jeśli jesteś perfekcjonistą i wymagasz mopowania na poziomie ręcznego szorowania – żaden robot tego nie da. Ale jeśli twoim marzeniem jest „żeby podłogi były ogarnięte i żeby nie musieć sprawdzać, czy moje dzieci nadal mają skarpetki czyste po pięciu minutach”, to Mova E20 jest strzałem w dziesiątkę.

Czy warto? W tej cenie – ogromne tak

Podsumowując: 417 zł za robota z laserem, mopowaniem, solidnym czasem pracy i sensowną aplikacją to świetna oferta. Mova E20 zdecydowanie wygrywa stosunkiem ceny do możliwości. Jeśli chcesz wejść w świat automatycznych odkurzaczy bez bólu portfela, trudno o lepszy moment. A Promocja na Amazon.es wygląda naprawdę dobrze więc warto zerknąć, póki cena trzyma poziom.

P.S. sprawdź nasz test tego modelu.