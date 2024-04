Przed Lewandowskim tylko Messi i Ronaldo. Brakuje niewiele!

Robert Lewandowski i jego FC Barcelona zmierzy się dzisiejszego wieczora z PSG w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Polak jest trzecim najlepszym strzelcem w historii tych rozgrywek, a przed Lewandowskim znajduje się tylko Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Przekroczy magiczną liczbę?

Przed Lewandowskim tych dwóch gigantów

Polski napastnik w swojej klubowej piłce osiągnął prawie wszystko – wznosił najważniejsze trofea klubowe, wygrywał Ligę Mistrzów, a do pełni szczęścia zabrakło tylko (zasłużonej) Złotej Piłki. Robert Lewandowski nadal jednak gra na najwyższym europejskim poziomie i dopóki znajduje się w składzie FC Barcelony, będzie gonił kolejne rekordy.

Polak jest trzecim najlepszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów. Fot. Twitter @ FC Bracelona

Robert Lewandowski jest obecnie trzecim najlepszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów. Za nim znajdują się takie legendy, jak Raul, Ruud Van Nistelrooy, Thierry Henry, di Stefano i wielu innych gigantów światowej piłki. Przed Lewandowskim plasuje się tylko Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Czy Polak zdoła przekroczyć magiczną liczbę strzelonych bramek?

Zostanie trzecim piłkarzem w historii Ligi Mistrzów, który tego dokonał?

Obecnie na koncie polskiego napastnika znajduje się 94 bramki strzelone w Lidze Mistrzów. W barwach Borussi Dortmund do bramki przeciwników w tych rozgrywkach trafił 17 goli, po przenosinach do Bayernu Monachium na listach strzelców meldował się 69 razy, natomiast będąc piłkarzem Barcelony bramkarza przeciwników Polak pokonywał do tej pory osiem razy. Sumując wszystkie te bramki mamy 94 gole.

Przed Polakiem znajduje się tylko dwóch największych gigantów światowej piłki. W historii swoich występów w LM Messi strzelił 129 bramek, Ronaldo o 11 więcej. Fot. SkySports/Author Unknown

Polak nieubłaganie zbliża się więc do magicznej liczby 100 bramek strzelonych w Lidze Mistrzów. Przed nim udało się to tylko dwóm piłkarzom – Leo Messi ma ich na koncie 129, natomiast Cristiano Ronaldo 140. Miejmy nadzieje, że stanie się to jeszcze w tej edycji Ligi Mistrzów. Strzelenie sześciu bramek PSG raczej nie wydaje się możliwe, chociaż Robert Lewandowski pokazał już raz, że na strzelenie 5 goli potrzebuje 9 minut.

Jeśli Barcelona przejdzie PSG, to bardzo możliwe, że Robert Lewandowski zapisze na swoim koncie 100 bramek w swojej historii występów w Lidze Mistrzów.

Czy Polakowi uda się przekroczyć magiczną liczbę 100. strzelonych bramek w Lidze Mistrzów? Fot. FC Barcelona

