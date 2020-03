Przenośny klimatyzator Haus & Luft HL-KP-10 jak schłodzić pomieszczenie

Co prawda żyjemy niestety cały czas koronawirusem, który atakuje cały świat. Miejmy nadzieję, że COVID-19 zniknie szybko, a my będziemy mogli powrócić do normalnego życia. Należy mieć na uwadze również to, że za jakiś czas mogą pojawić się upały. Te niestety obniżają komfort pracy, ale i ogólnego samopoczucia. Jak schłodzić pomieszczenie? Warto zainwestować w urządzenie, które obniży temperaturę. Jednym z takich produktów jest przenośny klimatyzator Haus & Luft HL-KP-10.



Nie ma nic lepszego niż praca w chłodnym biurze. Ogólnie, gdy temperatura na zewnątrz przekracza 30 stopni przebywanie w nagrzanych budynkach do najprzyjemniejszych nie należy. W takich przypadkach warto wspomagać się urządzeniem, które potrafi skutecznie schłodzić pomieszczenie. Najłatwiejszym sposobem jest zainstalowanie klimatyzacji. Niestety nie zawsze możemy to zrobić. Przykładowo, w wynajmowanym mieszkaniu mamy zakaz tego typu modyfikacji. W takich przypadkach pomocny może być przenośny klimatyzator Haus & Luft HL-KP-10. Urządzenie zapewnia optymalną jakość powietrza, a my możemy cieszyć się przyjemną atmosferą panującą wewnątrz. Komfort pracy znacznie się zwiększy, zapewniam.

Przenośny klimatyzator Haus & Luft HL-KP-10

Haus & Luft – co to za firma? Wiele osób może jej nie kojarzyć, ale dystrybutorem produktów tego przedsiębiorstwa jest znana w naszym kraju MPM AGD S.A. Już sama nazwa mówi, że urządzenie zajmuje się zmniejszaniem temperatury powietrza w danym pomieszczeniu. Oprócz tego, gdy wyłączymy opcję schładzania powietrza może pełnić rolę wentylatora, a także osuszacza. Najfajniejsza w tym urządzeniu jest jego mobilność. Wystarczy podpiąć elastyczną rurę, która odprowadza ciepłe powietrze na zewnątrz. Oczywiście należy użyć również zestawu tekstylnego. Dzięki temu po uchyleniu okna do pomieszczenia nie dostanie się ciepłe powietrze. Operacja jest bardzo prosta.Za sprawą tak łatwego montażu oraz tego, że klimatyzator ma wbudowane koła możemy go przenosić w dowolne miejsce, praktycznie bez użycia siły. Plusem klimatyzatora przenośnego firmy Haust & Luft jest to, że producent zastosował w nim czynnik chłodniczy R290. To ważne, ponieważ jest to nietoksyczny gaz, który nie niszczy warstwy ozonowej. Według specyfikacji technicznej sprzęt ten pracuje w klasie energetycznej A. Minimalna temperatura jaką możemy ustawić wynosi 16 stopni Celsjusza. Przenośny klimatyzator Haus & Luft HL-KP-10 na najniższym stopniu prędkości generuje hałas na poziomie 53 dB. Urządzenie możemy obsługiwać zarówno za pomocą dołączonego do zestawu pilota, jak i poprzez panel umieszczony na górze.

O czym warto pamiętać?

Tak naprawdę obsługa urządzenia jest banalna. Sprowadza się do podłączenia go do prądu, a następnie podpięcia elastycznej rury do klimatyzatora. Oczywiście końcówka rury musi znaleźć się na zewnątrz pomieszczenia. Najczęściej w polskich domach i biurach korzystamy z okien uchylnych. W takim przypadku mierzymy okno i w jednym ze sklepów budowlanych kupujemy zestaw okienny do klimatyzatora, który inaczej może być przedstawiany jako uszczelka okienna. Cena takiego produktu to około 80 – 100 zł. W zestawie takowej uszczelki nie znalazłem. Rzecz jasna musimy skorzystać z takiej uszczelki okiennej do klimatyzatora, ponieważ w innym przypadku ciepłe powietrze dostanie się do pomieszczenia, a więc urządzenie będzie pracować nieefektywnie. O insektach, które błyskawicznie pojawią się na ścianach nawet nie wspominam.

Klimatyzator przenośny Haus & Luft HL-KP-10 w praktyce

Nie powinno być dla nikogo zdziwieniem, że ten sprzęt na początku będzie pracował głośno. Bardzo głośno. To dlatego, że chce jak najszybciej doprowadzić do obniżenia temperatury. Szczególnie, gdy ustawicie bardzo niską, a więc na przykład 20 stopni. Osobiście polecam 22 – 24 stopnie. Będzie to optymalna wartość. Za pomocą pilota możemy uruchomić urządzenie, a następnie wybrać interesującą nas temperaturę. Niestety, nie zawsze sprzęt reaguje na zmiany w pilocie, a przynajmniej tak było w moim przypadku. To dość irytujące. Klimatyzator umożliwia nam zmianę wyświetlanej temperatury: na tą z Celsjuszach jak i Fahrenheitach. Zazwyczaj po uruchomieniu urządzenia wybierałem opcję swing, która falowo rozprowadza powietrze w różnych kierunkach. W przypadku wyboru funkcji sleep klimatyzator powinien pracować ciszej, aczkolwiek jeśli temperatura wzrosła sprężarka uruchamiała się powodując znaczny hałas. Ogólnie urządzenie potrafi schłodzić pomieszczenia mające około 40 metrów kwadratowych. Ja osobiście wolałem nastawiać się na konkretny pokój, na przykład ten, w którym pracowałem. W takim przypadku sprężarka uruchamiała się rzadko, a ja mogłem cieszyć się przyjemnym, chłodnym powietrzem.