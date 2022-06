Sony ogłosiło zestawienie gier, jakie będą dostępne w abonamencie PS Plus na czerwiec. Tak hojnie dawno nie było, ponieważ japoński gigant technologiczny udostępni subskrybentom jeden z największych hitów, jakie wyszły na konsole PlayStation!

PS Plus na czerwiec na bogato! Hit Sony za darmo!

Fani konsol od Sony, którzy korzystają z abonamentu PlayStation Plus, mają się z czego cieszyć, ponieważ oferta PS Plus na czerwiec jest bardzo bogata, a to za sprawą jednego z tytułów. W czerwcu posiadacze konsol japońskiego giganta, które subskrybują abonament Plus, za darmo zagrają w God of War z 2018 roku. Przez wielu najnowsze przygody Kratosa są jedną z najlepszych gier, jakie trafił na konsolę Sony.

PS Plus na czerwiec! Hitowy tytuł w abonamencie 25

Przeczytaj także: Sony. Rosjanie chcą odszkodowania za zablokowanie PS Store!

Gra, która została wydana w 2018 roku, w ostatnim czasie trafiła także na komputery PC, a wcześniej dostępna była jedynie dla posiadaczy konsol PlayStation 4. Fabuła gry toczy się kilka lat po tym, jak Kratos pokonał bogów Olimpu i zamieszkał na skandynawskich ziemiach. Niestety znowu musi ruszyć do walki, a jego towarzyszem będzie jego własny syn.

Coś dla fanów Naruto i Spongeboba

Oczywiście God of War to nie jedyna gra, jaka trafi do PS Plus na czerwiec, ponieważ Sony zaplanowało również coś dla fanów mangi. Naruto to Boruto: Shinobi Striker będzie kolejną grą, która trafi do osób opłacających abonament PlayStation Plus. Jest to gra sieciowa, która nie posiada trybu dla jednego gracza. Tytuł łączy dwie maksymalnie czteroosobowe grupy zawodników, które toczą pojedynki na zamkniętych aferach. Do wyboru mamy najważniejsze postacie z tej mangi, a każda z nich ma swoje własne specjalne ataki i zdolności.

Ostatnią grą, jaka będzie dostępna w PS Plus na czerwiec, jest Nickelodeon All-Star Brawl, czyli gra platformowa, w której toczymy bitwy najpopularniejszymi postaciami ze świata Nickelodeon. Wśród grywalnych postaci znajdziemy m.in. SpongeBoba czy żółwie ninja.

Źródło: Sony