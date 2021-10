PS Plus na październik. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Sony przedstawiło listę gier, które będą dostępne w ramach abonamentu PlayStation Plus. PS Plus na październik prezentuje się bardzo dobrze i oferuje trzy duże gry. Każda z nich trafi do innego grona odbiorców. Co zatem szykuje Sony?

PS Plus na październik. Hell Let Loose jedynie na PS5

Listę trzech gier rozpoczynamy od propozycji, która dotyczy jedynie osób posiadających PlayStation 5. Hell Let Loose to gra, która pokazuje co dzieje się na wojennych frontach. Tytuł FPS pozwala zasiąść graczowi za sterami opancerzonych pojazdów, czy dowodzeniem plutonami. Każda decyzja może odmienić losy wojny. Świat gry jest rozbudowany, ponieważ gracz może prowadzić rozgrywkę na kilku dużych sektorach. W grze znajdziemy tryb 50 v 50, co gwarantuje niezłą zabawę!

Przeczytaj także: PS5 PlayStation Showcase 2021 za nami! Co za tytuły!

7.5 Wynik

„Get over here”, czyli Mortal Kombat X w ramach abonamentu

Kolejną grą, która dostępna będzie w PS Plus na październik, jest tytuł z kultowej serii bijatyk. Mortal Kombat X to nie najnowsza odsłona serii, jednakże oferuje ona bardzo ciekawą fabułę, krwiste fatality i przyjemną grafikę. Każdy, kto chociaż raz zagrał w ten tytuł, wie, czego się spodziewać. Wśród grywalnych postaci znajdziemy takich legendarnych bohaterów jak Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Shang Tsung czy Kung Lao. Gra będzie dostępna zarówno dla użytkowników konsol PlayStation 4, jak i najnowszej generacji.

PS Plus na październik pozwoli zmierzyć się z Tigerem Woodsem

Ostatnim tytułem, w który będą mogli zagrać posiadacze PS Plus na październik, jest PGA Tour 2K21. Jest to obowiązkowa pozycja dla miłośników golfa. Gracz może rozpocząć karierę golfisty i mierzyć się z najlepszymi zawodnikami na świecie. Wśród trybów znajdziemy rozgrywki z oficjalnymi zasadami oraz takie, w których zasady ustala gracz. Każde uderzenie jest ważne, a podczas rozgrywki musimy brać wszystkie szczegóły pod uwagę. Silny wiatr może sprawić, że wygrany pojedynek zakończy się porażką.