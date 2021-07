PS5 pobiło rekord i zastanawiam się jak to w ogóle możliwe…

PlayStation 5 to konsola nowej generacji od Sony. Urządzenie japońskiego producenta właśnie pobiło rekord najszybciej sprzedającej się konsoli w historii marki. Ten wcześniej należał do PlayStation 4. PS5 zrobiło to, pomimo tego, że dalej brakuje jej na półkach!

PS5 bije rekord popularności

Premiera PlayStation 5 odbyła się 12 listopada 2020 roku i od tamtej pory jest obiektem pożądań wielu graczy. Według danych analitycznych serwis vgchartz.com PS5 sprzedało się w nakładzie ponad 10 milionów sztuk. Nowa konsola japońskiego giganta dokonała tego w 35 tygodni od momentu swojej premiery.

Poprzedni rekord należał do poprzedniej generacji japońskiej konsoli. Barierę 10 milionów sprzedanych egzemplarzy PlayStation 4 przekroczyło 39 tygodni od momentu swojej premiery. Liczby PS5 oznaczają, że konsola stała się najszybciej sprzedającą się konsolą w historii Sony.

PlayStation 5 trafiło już do ponad 10 milionów graczy.

Świetne liczby pomimo dużych problemów

Sytuacja na rynku urządzeń elektrycznych nie jest kolorowa, dlatego też liczby sprzedażowe konsoli PS5 są jeszcze bardziej imponujące. Urządzenie przekroczyło 10 milionów sprzedanych sztuk w momencie, kiedy na rynku są problemy z dostawą półprzewodników i innych komponentów.

Co więcej, konsola Sony bije na głowę Xboxa Series X/S, czyli swojego największego konkurenta. PS5 trafiło do ponad 10 milionów graczy na całym świecie, kiedy to konsola znalazła jedynie 5,93 miliona właścicieli. Patrząc na to, że PlayStation 5 rozchodzi się jak świeże bułeczki i w momencie, kiedy pojawia się na sklepowych pułkach, od razu z nich znika, imponujące jest to, że Sony udało się osiągnąć tak dobry wynik!