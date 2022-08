Raków Częstochowa postawi kropkę nad „i”? Gdzie oglądać mecz ze Spartakiem Trnava?

Raków Częstochowa to obok Lecha Poznań druga polska drużyna, która w dalszym ciągu gra w Lidze Konferencji Europy. Drużyna z Częstochowy jest jednak w zdecydowanie lepszej sytuacji niż Kolejorz, ponieważ swoje pierwsze spotkanie wygrała 2:0. Czy podopieczni Marka Papszuna dopełnią formalności? Gdzie oglądać spotkanie?

Wystarczy dopełnić formalności

Raków Częstochowa jest w zdecydowanie lepszej sytuacji niż Lech Poznań. Drużyna prowadzona przez Marka Papuszna pewnie wygrała swoje pierwsze spotkanie ze Spartakiem Trnava. Raków na wyjeździe strzelił swoim przeciwnikom dwie bramki i wyglądał bardzo pewnie.

Źródło: Twitter @Raków Częstochowa

To, że Raków zagra rewanżowy mecz ze Spartakiem Trnava na swoim stadionie, działa na korzyść „Medalików”. To jednak nie zmienia nic, ponieważ przed drużyną z Częstochowy bardzo trudne zadanie. Awans do IV rundy Ligi Konferencji Europy powinien być formalnością, jednak nie takie sytuacje widzieliśmy w piłce nożnej.

Raków Częstochowa – Spartak Trnava. Gdzie oglądać mecz?

Wydaje się, że dwubramkowa zaliczka i mecz na swoim stadionie to idealny scenariusz do przypieczętowania awansu do kolejnej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Europy Konferencji. Raków Częstochowa musi tylko postawić przysłowiową kropkę nad „i”.

Gdzie oglądać spotkanie Raków – Spartak Trnava? Mecz rozpocznie się o 18:00 i będzie transmitowany na kanale TVP Sport oraz na stronie internetowej TVP Sport.