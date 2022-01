Razer Enki – fotel, który wzniesie granie na wyższy poziom!

Linia foteli skierowanych dla graczy firmy Razer rozszerza się o Enki Pro HyperSense. Amerykański producent jest zdolny do bardzo nietypowych rozwiązań, czego przykładem jest krzesło, które nie tylko może wibrować, ale także chwiać się do akcji dziejącej się w Twoich grach i filmach. Ten model posiada silnik haptyczny w pobliżu kół. Enki Pro HyperSense powinien przechylić Cię do tyłu lub podnieść w pionie o 1,5 cala z siłą około 1G. Wszystko z czasem reakcji na poziomie 5ms.

Jak całość funkcjonuje?

Razer twierdzi, że ponad 2,200 gier, filmów i utworów muzycznych oferuje natywne wsparcie. Wydaje się, że to dużo, ale jeśli chodzi o gry, producent podzielił się tylko Forza Horizon 5, Assassin’s Creed Valhalla i F1 2021 jako kilkoma przykładami, które będą działać. Jak się okazuje, firma spod znaku węża cytuje głównie gry, które są wymienione na stronie D-Boxa z kompatybilnymi produkcjami. Jeśli pozostawią to w obcych rękach, dodanie wsparcia dla większej liczby gier może być poza ich kontrolą. Razer chce osiągnąć coś podobnego do kinowych foteli D-Box, które mogą dudnić i poruszać się. Ten model różni w jeden kluczowy sposób: jest na kółkach. Enki Pro HyperSense to nadal w dużej mierze krzesło komputerowe, ale z kilkoma dodatkowymi funkcjami.

Oprogramowanie

Producent może poprosić o pobranie D-Box Game Center, aby dodać specjalne kody umożliwiające połączenie się funkcji fotela z grami. Inną, bardziej prawdopodobną opcją jest zaimplementowanie ich do swojego oprogramowania Synapse. Demo wideo pokazało, że fotel przechyla się zgodnie z wciskaniem klawiszy ruchu. Do przodu dla klawisza W, w lewo dla A, w prawo dla D oraz w tył dla S. Wydaje się to ciekawe i nieco zabawne, choć potencjalnie mniej wciągające niż gdyby krzesło reagowało na, powiedzmy, eksplozje.

Krzesło to zostało ogłoszone wraz z Project Sophia, biurkiem do gier (zachęcam do przeczytania również o nim -> link), które poza wbudowanym komputerem, ma również spory ekran. Razer nie podzielił się ceną Enki Pro HyperSense, ponieważ jest to nadal produkt koncepcyjny. Data premiery również nie jest znana. Mimo tego fotel wydaje się znacznie bardziej realnym produktem niż futurystyczne biurko. Co ciekawe, producent z siedzibą w Kalifornii nie jest jedynym z takim pomysłem. Cooler Master zapowiadał współpracę z D-Box kilka miesięcy temu, ale jeszcze nie dokonał pełnego ujawnienia.

W mojej opinii propozycja Razer’a jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, jednak mało praktycznym. Przynajmniej na ten moment. Gdyby producent dołączył bardzo rozbudowane oprogramowanie, a fotel reagowałby na ustalone przez nas zdarzenia np. unik przez naszego wirtualnego bohatera, byłby to ogromny hit. Bardzo drogi hit… Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Sukces, a może bezsensowny bajer?