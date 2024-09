„Ready to live”. Kampania Candy podbija IFA 2024 w Berlinie

Trwające targi IFA 2024 w Berlinie dla marki Candy odbywają się pod hasłem „ready to live”. Kampania Candy skupia się na nowoczesnych rozwiązaniach, dzięki którym nasz sprzęt AGD będzie oszczędny, ale też na tyle rozwinięty, przez co będziemy mieli czas na robienie tego, co kochamy.

Kampania Candy promująca cieszenie się życiem

Podczas targów IFA 2024, kultowa marka Candy o charakterystycznym włoskim designie, zaprezentowała nową linię urządzeń AGD, które wyróżniają się nie tylko nieskazitelnym designem, ale także nowym logo. Marka skupia się na innowacyjnych rozwiązaniach przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu i jakości.

Marka Candy wywodzi się z Włoch, a panuje tam kultura slow living. Taki styl życia nie oznacza bezczynności, a na skupieniu się na chwilach, dzięki którym wiemy, że żyjemy oraz na bliskich nam osobach. Dlatego też marka skupia się na oferowaniu inteligentnych produktów, dzięki którym prace domowe będą wykonywane szybko i skutecznie – krótkie cykle i funkcje, przyśpieszają każdy proces i skracają czas użytkowania Pralki, zmywarki, lodówki i piekarniki – wszystkie te urządzenia dostosowują swój cykl pracy do nas, a nie na odwrót – na tym właśnie skupia się marka. Wszystko to w myśl koncepcji „ready to live”.

Aplikacja hOn pozwala na kontrolowanie urządzeń grupy z poziomu naszego smartfona, dzięki czemu możemy dostosowywać ich pracę do naszego czasu. Oprogramowanie to nie tylko dostęp do niezliczonych ilości funkcji, ale także oszczędność czasu i energii oraz dbania o nasz sprzęt.

Stoisko marki Candy podczas targów IFA 2024 w Berlinie. Fot. mat. prasowe

Pralka, która dostosuje się do Twojego stylu życia

W trakcie trwania targów IFA 2024 marka Candy przedstawiła pralkę ProWash 700, która dostosuje się do każdego stylu życia. Pracuje ona w klasie energetycznej A-40% – gwarantuje do 54% większą oszczędność energii i do 25% mniejsze zużycie wody w porównaniu do pralki z klasy D. Wyposażono ją w funkcję ochrony włókien i usuwania do 99 proc. zabrudzeń, ProActive Ecowash, a także innowacyjny bęben XL Soft Drum, który dzięki wyściełanej powierzchni gwarantuje bardzo delikatne pranie, chroniąc przy tym wszystkie rodzaje tkanin.

Candy ProWash 700 to także bardzo ciche urządzenie (klasa hałasu A), którą przetestowano w czasie odpowiadającym 15 lat użytkowania. Odzwierciedleniem solidności i niezawodności jest design, a wyświetlacz Smart View daje doskonały wgląd na funkcje urządzenia. Na nowo zaprojektowano także szufladę na detergent. Producent wykorzystał tutaj także specjalny system podwójnych dysz Smart Spray, który całkowicie usuwa pozostałość detergentu z drzwi i uszczelki. Clean Shield, zastosowany na uszczelce, działa jako pierwszy filtr, eliminując do 99,9 proc. bakterii i zapobiega ich rozmrażaniu. Program Drum Clean czyści bęben w temperaturze 90 stopni. Po połączeniu z aplikacją hOn pralka zyskuje kilka dodatkowych cykli.

Do zestawu można także dołożyć nową suszarkę wyposażoną w szereg innowacyjnych rozwiązań, w tym np. stałe kompozycje zapachowe w filtrze, które na ubraniach pozostawiają długotrwały zapach, a także Warm Dry Pro, cykl pracy w niskiej temperaturze, którego zadaniem jest utrzymanie optymalnej wydajności, nawet gdy suszymy najdelikatniejsze tkaniny, osiągając przy tym wszystkim oszczędność energii do 40 procent.

Piekarnik, z którym wszystko Ci wyjdzie

Nie masz szczęścia do ciasta drożdżowego, a może nie potrafisz upiec pieczeni? Z piekarnikiem Candy Bake 800 wszystko Ci się uda. Wszystko to za sprawą inteligentnych funkcji, które wspierają nas podczas przygotowywania potraw. Technologia NoPreheat pozwala na rozpoczęcie cyklu gotowania bez wcześniejszego nagrzewania komory, oszczędzając przy tym czas i energię. FullMenu pozwala na jednoczesne gotowanie aż czterech różnych potraw, bez mieszania zapachów, dzięki wykorzystaniu sześciu poziomów w komorze piekarnika o pojemności 78-litrów. Aplikacja hOn daje nam dostęp do ponad 350 przepisów i do tego wszystkiego wyświetla różne sugestie, powiadomienia i alerty. Możliwość gotowania z przewodnikiem, błyskawicznie podsuwa optymalne rozwiązania do przyrządzenia wybranych podstaw. Tym sposobem zaoszczędzimy czas i będziemy pewni, że wszystko pójdzie po naszej myśli.

Nowego designu doczekały się także płyty grzewcze i okapy. Absolutną nowością w ofercie marki Candy jest płyta Candy Cook Induction Hood zintegrowana z okapem! Urządzenie to oferuje innowacyjne funkcje, dzięki którym gotowanie będzie nowym doświadczeniem. Nowa płyta to urządzenie dwa w jednym, które podczas gotowania pozbywa się także zapachów, sprawiając, że cały dom jest zawsze świeży i czysty. Candy oferuje dwie wersje tego modelu – z wyciągiem lub filtrem węglowym – oraz dwa rozmiary (60 lub 80 cm), więc bez problemu dostosujemy urządzenie do naszej kuchni. Wszystkimi funkcjami urządzenia, zarówno płyty, jak i okapu, możemy sterować z poziomu panelu sterowania na płycie grzewczej. Funkcja Keep Warm sprawia, że jedzenie utrzymywane jest w cieple do momentu podania.

Nowe lodówki Candy również oferują coś więcej

Na targach Candy zaprezentowało także lodówki wyposażone w innowacyjne technologie przechowywania produktów spożywczych. Nowy design sprawia, że lodówka dostosuje się do różnej aranżacji wnętrz. W ofercie znalazły się lodówki o szerokości 60 cm i wysokości 185 cm lub 205 cm, o różnym kolorze, a także wersje do zabudowy o szerokości 54 i 70 cm. W ofercie marki pojawiła się także lodówka City Fresco 300 o szerokości 55 cm!

Lodówka Candy Fresco 700 posiada oświetlenie Panorama Light, które gwarantuje doskonałe oświetlenie wnętrza lodówki, a także bardzo dużą pojemność, dzięki czemu zmieści się w niej dosłownie wszystko. Żywność chroniona jest przez technologię Circle Fresh, strumień powietrza, zapobiegający wysychaniu żywności i utrzymywaniu jej świeżości przez dłuższy czas. Do dyspozycji użytkownika jest także specjalna szuflada do przechowywania owoców i warzyw, Adaptive Humidity Area, której zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgoci, bez potrzeby ręcznego sterowania.

Oczywiście wszystkie lodówki kompatybilne są z aplikacją hO, dzięki której maksymalnie wykorzystamy funkcje tych urządzeń. Dla przykładu funkcja Adaptive Temperature, która obejmuje tryby Auto Set i My Profile, pozwala na uzyskanie szybkiego dostępu do ustawień, które automatycznie regulują pracę zarówno lodówki, jak i zamrażarki. Funkcja ProActive Temperatur automatycznie reguluje temperaturę w lodówce, opierając dane na nawykach użytkownika. Lodówka może także wysyłać alerty Fridge Blackout Alert, które mają informować użytkownika o możliwych przerwach w działaniu urządzenia.

Gotowe na każde wyzwania zmywarki marki Candy

Zmywarki to urządzenia, które na stałe zagościły w naszych domach i wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez tego urządzenia. Marka Candy podczas targów IFA 2024 w Berlinie zaprezentowała możliwości zmywarki Candy Rapido, która poradzi sobie z każdym wyzwaniem. Model ten nie tylko myje, ale także suszy naczynia, dzięki programowi Wash & Dry 35. Komora Maxi Tub oferuje do 11 proc. większą komorę niż standardowe urządzenia, a klasa energetyczna A jest możliwa dzięki zastosowaniu silnika Speed Drive Inverter. Odpowiada on za optymalne zużycie wody i energii.

Aplikacja hOn podpowiada nam jak prawidłowo załadować zmywarkę dzięki funkcji Dish Placer, a także umożliwia optymalizację procesu zmywania dzięki Guided Washing, funkcji, która rekomenduje najbardziej odpowiedni program na podstawie naczyń, jakie znalazły się w komorze i poziomie zabrudzenia. Co więcej, w aplikacji znajdziemy dodatkowe 20 cykli mycia!

Źródło: opr. wł./info. prasowa