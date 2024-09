Haier pokazuje nowoczesny ekosystem inteligentnego domu

Podczas trwających targów IFA 2024 w Berlinie, Haier pokazuje nowy wymiar połączonego i zintegrowanego ekosystemu inteligentnego domu. Pełne spersonalizowanie pozwala na doświadczenie tego, co znaczy mieszkać w domu smart home!

Haier pokazuje, jak stworzyć inteligentny dom

Nowoczesny dom wyposażony jest w systemy, dzięki którym bardzo dużo czynności odbywa się automatycznie, a my możemy śledzić poszczególne parametry na ekranie naszego smartfona, a nawet uruchamiać inne urządzenia. Haier podczas targów IFA 2024 zaprezentował rozwiązania, dzięki którym stworzenie inteligentnego domu nie będzie problemem, a to wszystko za sprawą ekosystemu, do którego podłączymy wszystkie urządzenia grupy tego producenta. Do tego wystarczy nam tylko aplikacja hOn na smartfony.

Stoisko marki Haier na targach IFA 2024 w Berlinie. Fot. mat. prasowe.

Pierz i susz w nowoczesnym stylu

Pralka z serii X11, która cechuje się wytrzymałością i wydajnością, pracuje w klasie energetycznej A-60%, gwarantując przy tym ochronę pranej odzieży podczas każdego cyklu. Wyposażono ją w nowoczesne funkcje, jak technologia Ultra Fresh Air. Urządzenie to jest kompatybilne z aplikacją hOn, dlatego też można podłączyć ją do naszego ekosystemu.

Z kolei suszarka z tej samej serii, została wyposażona w silnik Dual Engine Inverter i silnik Twin Motor z bębnem Ultra Reverse, która przy naprawdę niskim poborze energii (klasa A+++) osiąga wysoką wydajność i gwarantuje wyjątkowe rezultaty suszenia. Wyposażono ją w sztuczną inteligencję, która np. jest w stanie rozpoznać rodzaj i ilość rzeczy przeznaczonych do prania, optymalizując ustawienia w celu uzyskania, jak najlepszej wydajności. Co więcej, suszarka zapobiega plątaniu się ubrań, a to dzięki zastosowaniu dwukierunkowego ruchu bębna o równej długości – nowość na rynku. Podgląd na funkcje suszarki daje nam aplikacja hOn.

Na targach przedstawiono także umiejętności linii X9, pralek o dużej pojemności i o zaawansowanych funkcjach chroniących najdelikatniejsze ubrania zarówno przed, jak i po praniu. Aplikacja hOn daje dostęp do funkcji usuwania ponad 35 rodzajów zabrudzeń; prania wstępnego; technologii Ultra Fresh Air. Suszarka z serii X9 zapewnia doskonałe suszenie wsadów, nawet o większych objętościach – powodem, jest technologia Ultra Sense, która zapobiega gromadzeniu się wilgoci wewnątrz bębna, wykorzystuje skaner 3D.

Haier pokazuje nowoczesny ekosystem inteligentnego domu

Pralki z serii X7 kładą bardzo duży nacisk na higienę i pielęgnację ubrań. Technologia opracowana przez markę Haier, ABT, chroni narażone na rozwój pleśni i bakterii strefy urządzenia (uszczelka czy szuflada), natomiast funkcja Refresh Cycle generuje mgiełkę wewnątrz bębna, jednocześnie wtłaczając gorące powietrze, tworząc tym samym nawiew, redukujący zagniecenia i zmiękcza tkaniny. Ten sposób pomaga zredukować w 99,9 proc. zarazki, nieprzyjemne zapachy i alergeny. Suszarka z serii X7 z kolei została wyposażona w nową funkcję I-Refresh Active, której zadaniem jest usunięcie bakterii w niskich temperaturach, głęboko dezynfekując ubrania dzięki plazmowemu modułowi procesowi jonizacji powietrza. Zarówno pralka i jak i suszarka z serii X7 pozwala na dostosowanie programu do potrzeb i czasu użytkownika.

Podczas targów zaprezentowano także urządzenia przystosowane do mniejszych przestrzeni, Mini Drum. Wszystkie z nich można jednak podłączyć do jednego ekosystemu, którym sterujemy za pomocą wspomnianej wcześniej aplikacji hOn. Za jej pomocą użytkownik może m.in. wybrać program, sterować cyklami, monitorować utrzymanie wydajności i maksymalizować skuteczność urządzeń domowych działających w jednym systemie.

Na rynku pojawiły się także nowe zmywarki Haier

Na tegorocznych targach IFA w Berlinie Haier zaprezentował nową zmywarkę Xnergy z technologią pompy ciepła, dzięki której jest ona w stanie osiągnąć klasę energetyczną A-40%. Oszczędność możliwa jest m.in. dzięki funkcjonalnemu ramieniu X-Spray zapewniającemu pełny zasięg zmywania, a także Cutlery Shine Plus – 5 obrotowym dyszom mechanicznym i dodatkowemu ramieniu natryskowemu w trzecim koszu do nabłyszczania sztućców.

Inną nowością w ofercie Haier jest zmywarka I-Pro Shine z technologią Biovitae, powstałą we współpracy z firmą Nextsense S.r.l – jest to naturalne białe światło LED, wolne od promieniowania UV, bezpieczne dla ludzi i przedmiotów. Wspomnianą funkcję można aktywować z poziomu aplikacji hOn, co przyda się, w momencie, gdy mycie dobiegnie końca, naczynia zostaną w środku, a my będziemy poza domem. Technologia Biovitae eliminuje wirusy i bakterie z naczyń, nawet tych plastikowych i szklanych.

Haier pokazuje nowoczesny ekosystem inteligentnego domu

Osiągnij nowy poziom gotowania

Na targach znalazło się także miejsce dla piekarnika z serii Chef@Home z czytelnym ekranem dotykowym, dającym kontrolę nad wszystkim funkcjami urządzenia, a także modelu ID Ultimate Series 6, urządzenia, które może pochwalić się zdobyciem prestiżowej nagrody iF Design Award, wyposażony w innowacyjny interfejs użytkownika i automatyczne drzwiczki.

W przypadku piekarników ważną rolę odgrywa technologia Bionic Steam, którą podkreśla marka Haier. Firma zaprojektowała kompleksową i unikaną gamę technologii, aby móc w pełni wykorzystać potencjał pary. Wsparcie sztucznej inteligencji, ekspertyza szefów kuchni i możliwości aplikacji hOn, sprawią, że każdy użytkownik stanie się mistrzem kuchni, przyrządzając niesamowite potrawy! Przykładem jest tutaj Delicate Flavour Steam, który wykorzystuje naczynie parowe Steam Vessel, zbiornik na wodę umieszczony bezpośrednio w komorze piekarnika. Wygenerowana przez niego para wzbogaca smak i złożoność przypraw, zachowując świeżość składników i gwarantując doskonałe pieczenie mięsa i warzyw. Do pieczenia chleba idealnym wyborem jest Round Flavour Steam, technologia, która doprowadza do komory parę w równych odstępach czasu, co przenosi się na smak i chrupkość pieczywa.

Technologię Bionicook znajdziemy zarówno w piekarnikach z serii ID, jak i płytach grzewczych marki Haier. Produkty z serii ID to piekarniki, kuchenki mikrofalowe, okapy i połączone płyty indukcyjne. Piekarniki osiągają klasę energetyczną A++, wyposażono je także w wewnętrzną kamerę Bionic Vision, która rozpoznaje jedzenie i automatycznie dostosowuje cykl pieczenia. Szereg nowoczesnych czujników i sensorów sprawiają, że potrawy pieką się równomiernie i w idealnej temperaturze. Technologia Bionic Intelligence wspierana przez aplikację hOn, pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału funkcji piekarników Haier.

Wspomniane płyty grzewcze wyposażone w technologię Bionicook, po raz pierwszy pokryto odporną na zarysowania powłoką MATT, wykonaną ze specjalnej powierzchni szklanej. Technologia Bionic Felxibility daje nam możliwość dostosowania strefy gotowania na płycie zgodnie z naszymi wymaganiami i potrzebami. Strefa ID Felx Zone pozwala na gotowanie na jednej dużej strefie w pionie, natomiast Extended Zone aktywuje cała strefę w układzie poziomym. BIonic Precision są dostępne dla płyt grzewczych, umożliwiając nam zarządzanie i monitorowanie funkcji gotowania i temperatur dzięki precyzyjnym narzędziom, takimi jak termometr Preci Probe, czujnik Boiler i czujnik Culinary. Zdalną kontrolę nad tym wszystkim daje nam aplikacja hOn.

Haier pokazuje nowoczesny ekosystem inteligentnego domu

Nowoczesne lodówki i chłodziarki również przybyła na IFA 2024

Haier podczas targów IFA zaprezentował także nowoczesną game produktów chłodniczych, charakteryzujących się wydajnością, oszczędnością i nowoczesnymi rozwiązaniami, wspieranymi przez aplikację hOn. Nowością jest technologia Supercooling, którą zastosowano w lodówce Cube 90 Series 7. Rozwiązanie to ma pomóc zachować świeżość i smak delikatnych produktów nawet przez 10 dni. Utrzymywana jest stała temperatura poniżej zera, co przeciwdziała powstawaniu mikroorganizmów, a żywność zachowuje pełnię składników odżywczych.

Doskonałym przykładem hasła „More Than A Class Range”, stojącym za urządzeniami oferującymi funkcjonalność, wydajność, efektywność energetyczną, personalizację i zdolność do zaspokajania potrzeb, jest lodówka 2D 60 Serie 7 Pro, pracująca w klasie energetycznej A-20%. Taką efektywność energetyczną lodówce zapewnia funkcja Eco Bos, która automatycznie ustawia tryb eko. Model 3D 70 Serie 7 i FD Serie 7, wyróżniają się niskim poziomem hałasu (29 db), a lodówka SBS 90 Serie 7 ma pojemność ponad 600 litrów, co czyni ją najbardziej pojemnym modelem w swojej klasie. UP 60 Serie 7 może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura wynosi do -15 stopni, natomiast lodówkę 3D 60 Serie 7 wyposażono w szufladę Direct Acces.

Haier pokazuje nowoczesny ekosystem inteligentnego domu

Ofertę lodówek marki Haier uzupełnia ID Titanium Serie 66, nienagannie zaprojektowany pod względem estetyki model, zapewniający optymalną konserwację żywności, dzięki technologią Fresher Techs,

Inteligenta szafa Haier zadba o Twoje ubrania

Dbanie o ubrania może wejść na zupełnie nowy poziom, a to wszystko dzięki inteligentnej szafie Haier, wyposażonej w technologię Steam Care Pro, która wykorzystuje ruch drążka, na którym wiszą ubrania, a także mechanizm pary o wysokiej temperaturze do zmiękczania struktury włókien, zapobiegając tym samym powstawaniu zagnieceń. Wykorzystano tutaj także unikalny system sterylizacji Hygiene Pro, który łączy wysoką temperaturę, promienie UVA w celu sterylizacji wody, a także plazmę świetlną, eliminując wszelkie wirusy i bakterie. Z kolei Aroma Refresh w szybki sposób pozbywa się zapachu dymy i jedzenia w 10 minut.

Przedstawicielem kolekcji Haier Casarte jest model Laundry Center, elegancki i wyrafinowany system pralko-suszarki. Ten ergonomiczny model wyposażono w najlepsze technologie wspomagane przez sztuczną inteligencję. Podczas prania pralka uruchamia dedykowany program, analizujący tkaniny, a następnie przekazuj zebrane informacje do suszarki, która podgrzewa się na 15 minut przed końcem prania i dopasowuje parametry suszenia.

Kolekcję Haier Casarte uzupełnia zmywarka Dish Haier Casarte Series, która wyposażona jest w najlepsze technologie i nienaganny design. Zmywarka daje nam swobodę używania koszy, mają one unikalną konstrukcję, która jest w stanie pomieścić do 7 kompletów naczyń w jednym koszu i dokładnie je wyczyścić.

Haier pokazuje nowoczesny ekosystem inteligentnego domu

Źródło: opr. wł./info. prasowa