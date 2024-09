Lodówka Candy Fresco 500 pomieści wszystko i jeszcze więcej

Jeśli masz dużą rodzinę, to pojemna lodówka to podstawa. Marka Candy wprowadziła na rynek nowy model, który pomieści wszystko, a to dzięki pojemności 409 litrów. Oto model Candy Fresco 500, który oferuje znacznie więcej niż duża pojemność!

Pojemność, która imponuje

Nowa lodówka Candy Fresco 500 to przede wszystkim urządzenie, które skierowane jest do osób poszukujących naprawdę pojemnego modelu, przy zachowaniu standardowej, 60-centymetrowej szerokości! Lodówka oferuje nie tylko 409 litrów pojemności, ale także zamrażarkę składająca się z 3 szuflad, z czego największa ma aż 30 litrów!

We wnętrzu tego modelu znajdziemy 4 półki oraz 5 balkoników. Ich układ możemy zmieniać dowolnie, w zależności od naszych potrzeb. Do naszej dyspozycji mamy także specjalną półkę na wina i inne napoje, co pozwala na ich bezpieczne przechowywanie.

Wszystkie produkty, które schowamy do lodówki Candy Fresco 500, będą dobrze oświetlane, a to ze względu na oświetlenie Panorama Light, które rozświetla całą tylną ścianę komory chłodziarki. Na froncie znajdziemy sygnalizację świetlną, która jest elementem zintegrowanego uchwytu, informuje nas o tym, gdy drzwi są niedomknięte, o statusie połączenia z siecią Wi-Fi, czy zmianach temperatury i wilgotności.

409 litrów, tyle pojemności ma model Fresco 500!

Candy Fresco 500 dba o świeżość naszych produktów, dzięki zaawansowanym technologiom

Nowoczesne lodówki dbają o naszą żywność i wykorzystują technologie, które sprawiają, że pozostaje ona dłużej świeża. Candy Fresco 500 posiada sterowaną elektronicznie szufladę Fresh 0°C Area, która troszczy się o delikatny produkty, takie jak mięsa czy ryby, utrzymując je w idealnej i optymalnej temperaturze. Wyłączenie trybu 0°C sprawia, że zyskujemy szczelnie zamkniętą szufladę, która świetnie nadaje się jako miejsce do schłodzenia produktów o silnym zapachu.

W lodówce Candy Fresco 500 znajdziemy także szufladę Adaptive Humidity Area z automatyczną regulacją poziomu wilgotności. Szuflada ta dba o to, aby owoce i warzywa pozostały świeże dwa razy dłużej. Naturalna membrana z włókien naturalnych Natura Fiber utrzymuje wilgotność na poziomie 80 procent. Z kolei technologia Total No Frost Circle Fresh zapewnia boczny przepływ powietrza – oznacza to, że temperatura i wilgotność utrzymywane są na odpowiednim poziomie w całej komorze chłodziarki, gwarantując brak szronu i mieszania się zapachów.

Wszystkie te rozwiązania zostały zamknięte w lodówce, która może pochwalić się wysoką kulturą pracy. Candy Fresco 500 generuje jedynie 38 dB hałasu, więc jest praktycznie niesłyszalna!

Lodówka została wyposażona w technologie, które dbają o naszą żywność!

Steruj funkcjami lodówki z poziomu smartfona

Candy Fresco 500 to nowoczesna lodówka, a to oznacza, że można połączyć ją z naszym smartfonem. Oczywiście, wszystkie ustawienia możemy zmienić z poziomu panelu sterowania, znajdującego się na korpusie urządzenia, jednak dzięki aplikacji hOn, możemy robić to także zdalnie. Funkcjonalność aplikacji pozwala nam na sprawdzenie temperatury oraz wilgotności powietrza, którą w razie potrzeby możemy zmienić na odległość. Aplikacja hOn pozwala nam także na ustawienie przypomnień, np. o niedomkniętych drzwiach, a możliwość wprowadzenia danych dotyczących zawartości lodówki i datach spożycia poszczególnych produktów sprawi, że w każdym momencie będziemy mogli sprawdzić nasze zapasy. Oczywiście za pomocą aplikacji stale możemy monitorować stan techniczny naszego urządzenia.

Ustawieniami i funkcjami lodówki możemy sterować za pomocą smartfona!

Przetestuj i kup. Jeśli Ci się nie podoba, odzyskasz pieniądze

Jeśli zastanawiasz się nad kupnem lodówki, to może warto ją przetestować? Taką okazję daje właśnie Candy, ponieważ daje on możliwość przetestowania modelu Fresco 500 bez żadnych zobowiązań. Wystarczy kupić udziały w akcji modeli (CNCQ4T620EB lub CNCQ4T620EW) i testować go przez 30 dni we własnym mieszkaniu. Jeśli coś nie przypadnie nam do gustu, a lodówkę będziemy chcieli oddać, bez problemu odzyskamy wydane na ten cel pieniądze.

Wystarczy, że wypełnimy odpowiedni formularz na stronie promocji Candy. Pod tym linkiem znajdziecie więcej cennych informacji na temat tej akcji.