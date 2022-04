Realme również przestanie dołączać ładowarki do zestawu

Wydaje się, że trend, w którym producenci smartfonów nie wkładają do zestawów ładowarek, przyjmie się na dobre. Realme jest kolejnym producentem, który zdecydował się na taki ruch. Co prawda na początek tyczy się to jednego modelu, jednak niewykluczone, że dołączą do niego kolejne.

Apple zapoczątkowało nowy ruch w branży smartfonów

Chyba nie będzie w tym nic dziwnego, kiedy napiszę, że Apple jest producentem, który wyznacza trendy w branży technologicznej. Tak z pewnością było kilka late temu, kiedy smartfony tego producenta wprowadzały nowości na rynek, jednak w ostatnim czasie inni producenci telefonów idą w ślad giganta z Cupertino. I wcale nie chodzi o same urządzenia, a to, co znajduje się z nimi w zestawie. A raczej to, czego w nich nie ma.

Kiedy Apple poinformowało, że nie zamierza dołączać do zestawu z iPhone 12 ładowarki, to fani marki byli oburzeni, a hejterzy nabijali się z ludzi, którzy celują w nowe smartfony kalifornijskiej firmy. Do tej drugiej grupy dołączył się Samsung, który nabijał się z firmy prowadzonej przez Tima Cooka. Wraz z premierą kolejnego flagowca z serii Galaxy, południowokoreański producent poinformował, że również usuwa z zestawu ładowarki. Zalatuje hipokryzją. Niemniej jednak wydaje się, że brak ładowarek w nowych smartfonach stanie się czymś standardowym, ponieważ Realme będzie kolejnym producentem, który zdecyduje się na taki ruch.

Realme również rezygnuje z dołączania ładowarek do smartfonów. Na razie tylko w jednym modelu.

Ładowarka przez wiele lat była nieodłącznym elementem każdego zestawu smartfona. Z czasem jednak producenci zaczęli stawiać na takie samo rozwiązanie, czyli kabel zasilania podłączany do kostki ładującej za pośrednictwem złącza USB. Z tego powodu w domach użytkowników zaczęło roić się od ładowarek. Dlatego też Apple zdecydowało się, że przestanie dodawać do swoich smartfonów ładowarek, przez co opakowanie będzie cieńsze, planeta na tym skorzysta i Apple „zaoszczędzi”. Problem polegał na tym, że w iPhone 12 końcówka do podłączana do ładowarki to USB C, a takie rozwiązanie nie było jeszcze standardem. Dlatego też ci, którzy nie mieli takiej ładowarki, musieli ten element zamówić oddzielnie.

Wydaje się jednak, że ładowarka z USB typu C powoli staje się powszechnym rozwiązaniem, ponieważ oferuje ona przede wszystkim możliwość zdecydowanie szybszego ładowania smartfona. Po Apple i Samsungu do grona producentów, którzy przestaną dodawać ładowarki do swoich urządzeń, jest Realme. Chiński producent poinformował, że w zestawie z modelem Narzo 50A Prime nie pojawi się ten element wyposażenia. Firma oznajmiła, że jest to pierwszy krok w osiągnięciu zerowej emisji dwutlenku węgla, którą zaplanowano na 2025 rok.

Dyrektor generalny Realme, Madhav Sheth w ostatnich tygodniach informował, że firma niechętnie podchodzi do eliminacji ładowarek z zestawów, ponieważ najnowsze telefony marki korzystają z bardzo szybkiego ładowania. Twierdził on, że klienci niechętnie będą chcieli kupić ładowarkę z mocą 65 czy 150 W. Gdyby nie to rozwiązanie, firma dawno zrezygnowałaby z dołączania tego akcesorium do smartfonów.

