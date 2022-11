Minęło dwanaście lat od premiery RDR na konsole PS3 i Xbox 360. Może to czas najwyższy by wydać remake Red Dead Redemption? Szczególnie, że RDR2 nadal cieszy się ogromną popularnością. Pomimo tego, że grę wydano cztery lata temu. Wydaje mi się, że „odświeżenie” tytułu sprzed lat przyniosłoby firmie Rockstar wielki worek pieniędzy. Sam zapewne dorzuciłbym swoje „trzy grosze” kupując odświeżoną pierwszą odsłonę.

Od zawsze byłem fanem GTA, ale kiedy uruchomiłem po raz pierwszy Red Dead Redemption 2 od razu doszedłem do wniosku, że jest to dla mnie numer jeden jeśli chodzi o tytuły, które miałem okazję „ogrywać”. Ta wybitnie opowiedziana historia, klimat Dzikiego Zachodu, realizm – tam wszystko współgrało (i współgra do dziś) perfekcyjnie. To właśnie dlatego niejednokrotnie wracałem do RDR2 aby z Arturem Morganem i gangiem Van der Lindego przeżywać kolejne przygody. I to właśnie dlatego, gdy zobaczyłem fanowski filmik prezentujący remake Red Dead Redemption od razu pomyślałem: oby faktycznie Rockstar zrealizował ten pomysł.

Remake Red Dead Redemption na Unreal 5. Robi wrażenie!

Remake Red Dead Redemption na Unreal Engine 5

Wspominałem o „dwójce”, gdyż niestety w pierwszą odsłonę nie było mi dane zagrać. A szkoda, bo przecież to kontynuacja „jedynki”. Dlatego tym bardziej z zachwytem oglądałem materiał przygotowany przez TeaserPlay. Oczywiście, jest to „amatorski” film, a samo studio nie ma żadnego związku z Rockstar Games – wydawcą gry. Tak czy inaczej, przygotowany film ukazuje jak mogłaby wyglądać gra z wykorzystaniem nowego silnika Unreal Engine 5, który naprawdę potrafi zachwycić. Sami zobaczcie.

Wystarczyły dwie minuty by mnie kupić. Serio. Gdyby faktycznie powstał remake Red Dead Redemption, który wyglądałby tak, jak na materiale, jestem skłonny kupić taką grę. A to zaskakujące (również dla mnie), bo osobiście nie podoba mi się to, jak wielu producentów idzie „na łatwiznę” i wydaje odświeżone wersje gier, zamiast tworzyć coś nowego. W tym przypadku biję się w pierś – moje zdanie odmieniło się o sto osiemdziesiąt stopni.

Remake Red Dead Redemption na Unreal 5. Robi wrażenie!

Zapewne patrząc na zaprezentowany powyżej film tak jak ja doszliście do wniosków, że praca studia TeaserPlay robi wrażenie. Goście naprawdę mają talent. Wystarczy zobaczyć inne materiały, jak chociażby koncepcyjny Assassin’s Creed: World War II. Mam cichą nadzieję, że Rockstar „podłapie temat”, jeśli wiele osób zobaczy przygotowany przez studio TeaserPlay film i wyrazi zainteresowanie remake przygody z Dzikiego Zachodu sprzed dwunastu lat. A Wy co o tym sądzicie? Kupilibyście odświeżony Red Dead Redemption?

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii gry.