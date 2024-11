Roborock Q8 Max+ za tysiaka? Pewnie! Lepiej się pospiesz!

Rewelacyjna oferta promocyjna na robota Roborock Q8 Max+ w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej. W sieci Media Expert sprzęt ten kupisz za niecały tysiąc złotych (bez złotówki). Warto się spieszyć, ponieważ cena obowiązuje tyko do drugiego grudnia bieżącego roku.

Sprawa wygląda tak. Udajesz się na stronę Media Expert, która dotyczy robota Roborock w dobrej cenie. Wpisujesz odpowiedni kod, w tym przypadku jest to ME2611-021224, zamawiasz interesującą Cię wersję kolorystyczną i cieszysz się sprzętem, który będzie sprzątał podłogi w Twoim domu. Proste? Pewnie, że proste. Tanie? Jeszcze jak! Ten model kosztował 1749 zł, a więc oszczędzasz bardzo dużą liczbę pieniędzy. Mało tego, wiele osób chwali ten model. Fakt, nie jest tak fajny jak przykładowo MOVA E30 Ultra, ponieważ nie wyposażono go w pady mopujące, ale bez przesady – za te pieniądze? No właśnie.

Roborock Q8 Max+ w bardzo dobrej cenie. Idealny pomysł na prezent?

Sprzęt za sprawą wbudowanej kamery przygotuje mapę naszego domu, dzięki czemu zoptymalizuje trasę sprzątania tak, by nie tylko skutecznie, ale i sprawnie odkurzyć każde pomieszczenie. Został on również wyposażony w LiDAR do precyzyjnego analizowania naszego domu. Do tego dochodzi mocny system ssania HyperForce na poziomie 5500 Pa oraz szczotka DuoRoller. Finalnie pozbędziemy się kurzu, brudu, sierści zwierząt i tak dalej. Oprócz tego mamy nakładkę mopującą, która odświeża podłogi. Warto również dodać, że zebrany kurz trafia do stacji dokującej wyposażonej w zbiornik o pojemności 0,47 litra, dzięki czemu nie musimy za każdym razem opróżniać pojemnika. Prawda, że fajne? Jasne, że tak.

Urządzenie zostało wyposażone w baterię o pojemności 5200 mAh. Producent chwali się, że taki akumulator zapewnia nieprzerwaną pracę przez około 240 minut. Czas ładowania baterii wynosi około 360 minut. Oczywiście, robotem sterujemy za pomocą aplikacji. To oznacza, że nie musimy być w domu, by aktywować sprzęt. Robimy to zdalnie. Rzecz jasna, robot musi być podłączony do sieci bezprzewodowej Wi-Fi, abyśmy mogli się z nim połączyć.

Wybrane dane techniczne robota Roborock Q8 Max+