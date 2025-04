Sprzątanie – temat rzeka. Dla jednych relaksujący rytuał, dla innych najgorszy sposób na spędzenie wolnego czasu. Ale niezależnie od podejścia, jedno się nie zmienia: porządek sam się nie zrobi. A przynajmniej – kiedyś tak było. Roboty odkurzające Roborock Qrevo 5AE, QR 798, Q7 TF oraz Q7 TF+ zmienią nasze podejście do sprzątania.

Oto Roborock Saros 10R. Wysokiej klasy robot sprzątający z funkcją mopowania.

W ostatnich latach roboty sprzątające szturmem podbijają mieszkania i domy. Teraz do gry wchodzą kolejne modele, które – jeśli wierzyć specyfikacjom – potrafią więcej niż niejeden domownik po całym dniu pracy. Czy to rewolucja, czy tylko kolejne techno-zabawki? Oceńcie sami. Dodam tylko, że w naszej redakcji mieliśmy już styczność z urządzeniem tej marki. Chodzi o Roborock Saros 10R. Wyprzedzając pytania – tak, sprawdził się doskonale podczas długich testów praktycznych.

O jeden obowiązek mniej

Nowe roboty z serii Roborock Qrevo i Q7 to maszyny, które obiecują jedno: sprzątanie ma się odbywać praktycznie bez naszego udziału. Brzmi jak bajka? Otóż nie – to raczej mocno rozwinięta automatyka. Stacje, które same myją mopy i suszą je, systemy podnoszące mopy na dywanach, planowanie sprzątania w aplikacji i dokładne mapowanie przestrzeni – to wszystko staje się codziennością, a nie futurystycznym snem.

W świecie, gdzie tempo życia nieustannie rośnie, a każda minuta okazuje się być na wagę złota, nieocenioną wartością staje się możliwość poświęcenia swojego czasu na to, co naprawdę ważne. Dlatego w Roborock stawiamy na zaawansowane technologie, które pozwalają użytkownikom zaoszczędzić czas, eliminując konieczność angażowania się w codzienne obowiązki, takie jak sprzątanie. Nasze roboty to prawdziwa rewolucja, dzięki której domowe porządki stają się absolutnie bezobsługowe. Luiza Jakubowska, PR Manager Roborock.

Roborock Qrevo 5AE, QR 798, Q7 TF oraz Q7 TF+ w promocji!

Technologia z aptekarską precyzją

Sprzęt wyposażony jest w systemy LiDAR i różne wariacje technologii omijania przeszkód, które pozwalają robotowi nie tylko nie rozjeżdżać kabli czy butów, ale też sensownie zaplanować trasę i nie powtarzać w kółko tych samych ruchów. Do tego dochodzi moc ssania na poziomie kilkunastu tysięcy paskali i mopowanie na mokro w kilku trybach intensywności. Czyli, jeśli rozlejesz sok, to nie musisz już do niego biec z papierowym ręcznikiem.

Mocna rzecz, cicha robota

Choć specyfikacja krzyczy liczbami, codzienne użytkowanie tych robotów jest bardzo wygodne. Rzeczy, które kiedyś wymagały godzin biegania z odkurzaczem i mopem, teraz można ogarnąć w kilka kliknięć w aplikacji. I to jeszcze z kanapy. Sterowanie głosowe przez Alexę, Google’a czy Siri? Proszę bardzo. Można nawet ustawić scenariusz czyszczenia pod… konkretnego domownika. Serio. Dochodzi do tego np. funkcja sprzątania po obiedzie, co testowaliśmy przy okazji Saros 10R.

Roborock Qrevo 5AE

Mapowanie, harmonogramy i piętra – czyli dom w 3D

To, co robi największe wrażenie, to jak bardzo te sprzęty „znają” nasz dom. Zapisują układ pomieszczeń, rozpoznają piętra, wiedzą gdzie są schody, a gdzie dywan z puszystym włosiem. Potrafią też zapamiętać strefy, których mają unikać – np. legowisko psa albo miejsce, w którym ktoś zawsze zostawia kapcie. Technologia w służbie spokoju.

I co teraz? Sprzątanie z kalendarza

Można ustawić plan sprzątania – codziennie o 9 rano, tylko w salonie, tylko na sucho, z maksymalną mocą. Albo raz w tygodniu, cały dom, łącznie z mopowaniem i dodatkowym czyszczeniem przy krawędziach. To Ty decydujesz, kiedy, gdzie i jak. Robot się dostosuje. A jeśli masz dwójkę dzieci, kota i zero czasu – to może być ten moment, w którym uznasz, że jednak warto było sięgnąć po pomoc.

Roborock Qrevo 5AE

Sprzątanie przyszłości. Ile kosztują Roborock Qrevo 5AE, QR 798, Q7 TF oraz Q7 TF+?

Czy roboty całkowicie wyręczą nas z domowych obowiązków? Pewnie jeszcze nie. Ale coraz trudniej zaprzeczyć, że robią naprawdę solidny krok w tym kierunku. I nie chodzi tu tylko o nowinki technologiczne, ale o coś znacznie cenniejszego – odzyskiwanie czasu. A ten, jak wiadomo, nie ma ceny.

Roborock Qrevo 5AE

Aczkolwiek, jeśli o nią chodzi, sprzęt można kupić w bardzo dobrej cenie. Konkrety? Od 24 kwietnia do 4 maja można nabyć Roborock Qrevo 5AE za 2599 zł (rabat 200 zł, cena regularna to 2799 zł), QR 798 za 2099 zł (obniżka o 300 zł, cena regularna to 2399). Roborock Q7 TF można kupić za 649 zł (obniżka 100 zł, cena regularna 749 zł), a Q7 TF+ za 1199 zł (obniżka 200 zł, cena regularna 1399 zł). Po szczegóły odsyłam na stronę producenta – Roborock Polska.