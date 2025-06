Roborock w Westfield Arkadia. Odwiedź pop-up 12-14, 16-17.06

Od 12 do 14 oraz od 16 do 17 czerwca będzie działać pierwsze w Polsce stoisko pop-up Roborock w Westfield Arkadia. Jest to tymczasowa przestrzeń pełna technologicznych atrakcji. Co znajdziemy na miejscu? Różne modele robotów sprzątających, odkurzacze pionowe z serii F25, testy urządzeń w zaaranżowanych domowych wnętrzach, a do tego konkursy, nagrody i spotkania z influencerami, którzy na co dzień testują nowinki z zakresu domowej automatyzacji. Największym magnesem tego wydarzenia będzie premiera modelu Saros Z70 – absolutnej nowości, która już teraz budzi spore emocje.

Pop-up store Roborock w Westfield Arkadia.

Saros Z70 – robot, który sprząta z wyczuciem (i ramieniem!)

Jeszcze niedawno funkcja mopowania czy samoczyszczenia wydawała się szczytem możliwości robotów sprzątających. A jednak – Roborock poszedł krok dalej. Saros Z70 to pierwszy model tej marki wyposażony w pięcioosiowe ramię OmniGrip, które pozwala nie tylko omijać przeszkody, ale… po prostu je podnosić i odkładać w wyznaczone miejsce.

Brzmi jak science fiction? Być może, ale to rzeczywistość i teraźniejszość! W praktyce oznacza to, że robot może usunąć z trasy np. zabawki dziecka, porzucone skarpetki czy inne drobiazgi, które zwykle przeszkadzają w sprzątaniu. Dodatkowo, Roborock Z70 cechuje się imponującą siłą ssania – aż 22 000 Pa, co czyni go jednym z najmocniejszych urządzeń w swojej klasie. Ma też precyzyjną nawigację, funkcję samoczyszczenia, uczenie się rozkładu pomieszczeń i wszystko to, czego oczekujemy od inteligentnego pomocnika domowego. To więcej niż tylko odkurzanie. To sprzątanie, które myśli.

Pop-up store Roborock w Westfield Arkadia.

Interaktywna strefa – technologia w działaniu

Dlaczego warto odwiedzić stoisko Roborock w Westfield Arkadia? Bo zamiast oglądać filmiki w internecie, można na żywo zobaczyć jak te urządzenia radzą sobie w realistycznych warunkach. Cała przestrzeń została zaprojektowana tak, by przypominać domowe wnętrze – z meblami, dywanami i przeszkodami, które zna każdy z nas. Dzięki temu łatwiej ocenić, jak roboty reagują na bałagan i jak faktycznie ułatwiają codzienne życie.

Na miejscu nie zabraknie też interaktywnych atrakcji – będzie można wziąć udział w konkursach z nagrodami, porozmawiać z ekspertami oraz spotkać się z twórcami internetowymi, którzy regularnie testują urządzenia Roborock w swoich domach.

Pop-up store Roborock w Westfield Arkadia.

Saros Z70 – przyszłość zaczyna się teraz

Zależy nam na tym, by pokazać, że technologia może realnie odmienić codzienne obowiązki. Saros Z70 nie tylko sprząta, ale też przygotowuje przestrzeń do sprzątania. To przekłada się na realną oszczędność czasu i większy komfort dla użytkownika. Luiza Jakubowska, PR Manager marki Roborock.

Nowy model ma szansę zmienić sposób, w jaki myślimy o inteligentnych urządzeniach domowych. Zamiast biernych robotów, które wykonują zadania według zaprogramowanego schematu, dostajemy partnera – zwinnego, skutecznego i dostosowującego się do zmieniającej się przestrzeni.

Pop-up store Roborock w Westfield Arkadia.

Nie przegap Roborock w Westfield Arkadia! Technologia na wyciągnięcie ręki

Stoisko pop-up store Roborock w Westfield Arkadia to obowiązkowy punkt na mapie wydarzeń czerwcowych – zarówno dla fanów nowinek technologicznych, jak i dla tych, którzy po prostu szukają sprytnego sposobu na to, by mieć czysto bez wysiłku. Jeśli chcesz odwiedzić to miejsce, sprawdź jak trafić do Westfield Arkadia.

Saros Z70, nowoczesne odkurzacze pionowe, atrakcje, spotkania i domowa strefa testowa -wszystko to czeka na odwiedzających już od dziś,12 czerwca. Nie chodzi o to, by technologia nas wyręczała we wszystkim. Ale jeśli może pomóc pozbierać to, co zwykle zostaje rzucone na podłogę – czemu nie? Może Saros Z70 właśnie zasłuży na miejsce przy stole. Albo chociaż w salonie.

Sprawdź nasz test Roborock Saros 10R.