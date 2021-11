Rusza program dopłat do samochodów elektrycznych w leasingu!

Samochody elektryczne stają się coraz popularniejsze, zarówno wśród osób prywatnych, jak i firm. Teraz zakup elektryka lub jego wynajęcie będzie prostsze, ponieważ wystartował program dopłaty ze strony rządu. Wszystko za sprawą programu „Mój elektryk”.

Elektryki stają się coraz bardziej popularne

Elektryki to auta przyszłości i chyba każdy się z tym zgodzi. Technologia ta dopiero raczkuje, pomimo, tego, że samochody elektryczne nie są zupełną nowością. Zasięg pojazdu napędzanego silnikiem elektrycznym jest mocno ograniczony. Do komfortu poruszania się taki jaki oferują auta spalinowe elektrykom, jeszcze brakuje. Za kilka lat samochody elektryczne z pewnością będą ładować się bardzo szybko. Na to musimy jeszcze poczekać.

Powolny czas ładowania akumulatorów w samochodach elektrycznych nie stoi jednak na przeszkodzie. Auta te zyskują na popularności i coraz więcej modeli nie tylko pojawia się na rynku, ale również znajduje swoich właścicieli. Samochody elektryczne będą teraz częściej spotykane na polskich drogach, bo właśnie ruszył program dofinansowań na elektryki brane w leasingu lub na wynajem długoterminowy.

Samochody elektryczne na firmę z dofinansowaniem

Od kilku miesięcy możliwość składania wniosków o dofinansowanie na samochody elektryczne mogą składać osoby fizyczne. Teraz taką możliwość otrzymają także firmy. Wszystko w ramach programu „Mój elektryk„. Budżet tego programu wynosi aż 500 mln złotych, z czego 400 mln PLN przeznaczone jest dla firm, które chcą wziąć elektryka w leasing lub wynajem długoterminowy.

Udział firm w sektorze elektromobilności sięga 90 proc., a uwzględniając osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jest jeszcze wyższy. Co więcej, leasing i wynajem długoterminowy są dla przedsiębiorców nabywających samochody z napędem elektrycznym bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem, a popularność takich form finansowania cały czas rośnie. W konsekwencji porozumienie pomiędzy BOŚ Bankiem a pierwszymi leasingodawcami otwiera furtkę do zdecydowanego wzrostu rejestracji pojazdów zeroemisyjnych w Polsce. Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

BOŚ Bank poinformował, że podpisał umowę z trzema firmami – Arval, Lease Plan i VW Financial Services. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zakup tego typu auta na firmę, będą płacili raty obniżone o kwotę dofinansowania. Według pierwszych kalkulacji firmy Arval rata może zmniejszyć się nawet o 600 złotych! Kwoty dofinansowania uzależnione są od zadeklarowanego przebiegu rocznego. Do oferty z przebiegiem rocznym do 15 tys. km przedsiębiorca otrzyma 18 750 tys. PLN dofinansowania. W przypadku kiedy przebieg 30 tys. km będzie określony na dwa lata, można liczyć na dofinansowanie na poziomie 27 tys. złotych.

Progi cenowe dopłat w programie „Mój elektryk” dla przedsiębiorców: