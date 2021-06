Samsung dołącza flagowe smartfony Galaxy do telewizorów Neo QLED!

Bardzo fajna promocja dla osób chcących kupić telewizor. Szczególnie taki porządny, z wyższej półki. Krótko mówiąc, Samsung rozdaje flagowe smartfony Galaxy S21 5G, S20 FE oraz mniej topowy A32 w przypadku zakupu wybranych telewizorów Neo QLED oraz QLED 8K. Wydaje mi się, że to uczciwa promocja.

Od dziś, tj. 21 czerwca do 11 lipca bieżącego roku odwiedzając sieci Media Expert, Media-Markt, EURO RTV AGD, Neonet oraz salony Samsung Brand Store możemy wejść w posiadanie świetnego telewizora. A przy okazji flagowego smartfona. Jak to? Tak to! Wybierając model Neo QLED lub QLED 8K z matrycą o przekątnej od 55 do 85-cali możemy dostać jeden ze smartfonów. Mowa o naprawdę topowych urządzeniach. W końcu Galaxy S21 5G lub S20 FE to flagowce tego producenta.

Sprawdź również telewizory Samsung QLED już w Polsce!

Promocja na TV! Samsung dołącza flagowe smartfony z serii Galaxy do telewizorów Neo QLED oraz QLED 8K

Co tu dużo pisać. Kupując telewizor dostajesz i TV i smartfon. Krótka piłka. Oczywiście, nie myśl sobie, że do najtańszego wariantu dostaniesz flagowy Galaxy S21. Ogólnie nie ukrywam, oferta brzmi dobrze, ale pamiętajcie – musicie wydać sporo gotówki na telewizor. Jak to wygląda w praktyce?

Kupując na przykład 75-calowy QN800A Neo QLED 8K dostaniecie Galaxy S21 5G. Z kolei jeśli będziecie zainteresowani modelem 65-calowym, możecie otrzymać Galaxy S20 FE. Idźmy dalej. Wraz z telewizorem QLED Q800T z matrycą 65-cali otrzymacie Galaxy S20 FE. Model największy, bo z wyświetlaczem 82-cali sprzedawany jest z S21 w gratisie. Ten sam smartfon dostaniecie również z 65-calowym QN91A Neo QLED 4K oraz Q950T (z taką samą przekątną matrycy).